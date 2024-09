לאחר כמעט שנה מפרוץ המלחמה, ובשיאה של המערכה מול חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם היום (שישי) בעצרת הכללית של האו"ם. בנאומו צפוי להתייחס להמשך הלחימה בלבנון, ולאיום האיראני.

מספר דיפלומטים עזבו את האולם עם עלייתו של נתניהו לנאום. "לא תכננתי להגיע לנאום כאן השנה כי ארצי במלחמה, אבל החלטתי להגיע כדי להשיב על השקרים שמוטחים במדינתנו. האמת היא שישראל רוצה שלום ותעשה שלום שוב", אמר בפתח נאומו.

"אנחנו מתמודדים עם אויבים פראיים, ואנו צריכים להגן על עצמנו - מול האויב הרצחני הזה", הוסיף. "הוא רוצה לא רק להשמיד אותנו, אלא את האנושות - ולהחזיר אותנו לעידן קודר של טרור. הקללה של התוקפנות של איראן, או הברכה של ההשלמה בין יהודים לערבים".

"שוחחנו על נורמליזציה בין ישראל לסעודיה והיא הייתה קרובה מתמיד. אבל אז באה הקללה של 7 באוקטובר. אלפי מחבלים, מגובים על ידי איראן, הגיעו על טנדרים ואופנועים - וביצעו מעשי זוועה. הם רצחו 1,200 איש, אנסו נשים, ערפו ראשים, שרפו תינוקות ומשפחות שלמות בחיים. זה הזכיר מראות מגרמניה הנאצית.

"הם חטפו 255 איש ממדינות רבות ולקחו אותם למרתפים של עזה", המשיך נתניהו. "אני רוצה להבטיח שלא ננוח עד שכל החטופים יחזרו. לא נחסוך מאמץ ונשיב את כולם. הקללה החלה כשחמאס פלש לישראל, אך לא נגמרה שם. ישראל נאלצה להגן על עצמה בעוד שש חזיתות שמאורגנות על ידי איראן. באפריל איראן לראשונה תקפה ישירות את ישראל, וירתה מאות טילים וכטב"מים. יש לי מסר לאיראן - אם תתקפו אותנו אנחנו נתקוף אתכם. אין מקום באיראן שהזרוע הארוכה של ישראל לא יכולה להגיע - וזה נכון לכל המזרח התיכון. יש לי מסר למשלחת האיראנית: אנחנו מנצחים".

נתניהו הציג מפה של המזרח התיכון כפי שיכול היה להיראות לעומת מצבו הנוכחי בהשפעת איראן: "עתיד של תקווה לעומת עתיד אפל".

נתניהו אמר עוד "אנחנו רוצים עזה מפורזת ולא קיצונית, שחררו את כל החטופים היום. גם את אלה שחיים וגם אלה שרצחתם והמלחמה הזו יכולה להסתיים עכשיו. אם הם לא יעשו זאת, אנחנו לא נעצור עד הניצחון המוחלט. אין לכך תחליף".

נתניהו התייחס לזירה הצפונית והמלחמה בחיזבאללה, "לא ננוח עד שהתושבים יוכלו לחזור בשלום, לא נאפשר לחיזבאללה לשבת על הגבול ולתכנן עוד 7 באוקטובר".

"Enough Is Enough", אמר נתניהו "לא ננוח על האזרחים שלנו ישובו לבתיהם. במשך 18 שנות חיזבאללה סירב ליישם את החלטת 1701 ובמקום התיישב על הגבול ובנה מנהרות".

נתניהו תקף בחריפות את האו"ם ואת אבו מאזן, "הוא לא מגנה את הטבח, משלם למחבלים וממשיך במלחמה דיפלומטית נגד ישראל".

נתניהו סיים בתקווה לשלום עם סעודיה שיהפוך לדבריו את המזרח התיכון לגן עדן, כלשונו. "זו הזדמנות שאסור לנו לפספס".

פעילי מטה משפחות החטופים מפגינים מחוץ למלון נתניהו בניו יורק. יו"ר ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין כתב דקות לפני נאומו של נתניהו באו"ם, "אין הפסקת אש בלי שנעמיק ונגביר את ההישגים הצבאיים שלנו וגם אז - בלי החזרת החטופים הביתה אין הפסקת אש עם ארגוני הטרור הללו, שקשרו את גורלם יחד. חיזבאללה זה חמאס, חמאס זה חיזבאללה ושניהם זה איראן".

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נאם ביום שלישי בפני העצרת הכללית של האו"ם, שנפתחה בניו יורק בפעם ה-79 והתייחס לחזונו עבור עתידה של ארצות הברית ולמערכה בישראל.

"למדינות העולם אסור להתעלם מהזוועות שבוצעו ב-7 באוקטובר", אמר, ופירט: "מחבלי חמאס פלשו לישראל ושחטו 1200 אנשים, ביניהם אנשים שרקדו במסיבה, וביצעו מעשי אונס ואלימות מינית. אני פגשתי משפחות חטופים והן עוברות סבל בלתי יתואר".