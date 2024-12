אנטי-ישראליות גם במשחקי מחשב. בפלטפורמת משחקים קנדית נמכר משחק המאפשר "לשחזר" את המתקפה הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר, כך מפרסם העיתון הקנדי "נשיונל פוסט".

מדובר במשחק "The Knights of the Al-Aqsa Mosque" שיצא כבר לפני שנתיים וכעת פורסם עדכון המאפשר לשחקנים לשחזר את הזוועות שביצעו מחבלי חמאס באופן מאוד מדויק.

בסרטון לקידום המשחק נשמע דובר ערבית אומר: "איפה הם הנושאים את חגורות הנפץ? איפה הם? בוא הנה, אני רוצה חגורת נפץ שתפוצץ אותי על הציונים. זה ג'יהאד, ג'יהאד של ניצחון או מות קדושים".

המשחק מאפשר לשחקן לדמות את עצמו למחבל נוח'בה ומסמן את חיילי צה"ל באופן בו הם מזוהים בסרטוני תעמולה של חמאס.

למרבה הזעזוע לא רק שהמשחק זמין בקנדה אלא אפילו הוא הוצע בהנחה משמעותית במבצעי הבלאק פריידיי.