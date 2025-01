מפגש הכוכבים על במה מרכזית אחת

תארו לעצמכם במה מרכזית מפוארת, בליבו של מלון שרתון רודוס היוקרתי, המארחת את מיטב האמנים מעולם הבידור והתרבות. סיוון רהב מאיר שובה את הקהל בתובנות מרתקות על אקטואליה, ישי לפידות מלהיב את הקהל בלהיטיו הגדולים, וקובי ברומר משתף את הקסם המוזיקלי הייחודי שלו. המאסטרו DJ רולי מנדלסון הופך כל ערב לחגיגה סוחפת באולמות המפוארים, בעוד מוישי רוייכר מעניק פרשנות מרגשת לשירי קרליבך. הצלם המחונן ישי ירושלמי מתעד את הרגעים הקסומים ברחבי המתחם, ואמן החושים בן קלה מותיר את הצופים המומים במופע מהפנט.

הכל מתרחש במתחם אחד - בחוויה שרק שינפלד תיירות יודעים ליצור.

מסע קולינרי במטבח אחד

מה מתרחש כשמקבצים צוות בינלאומי של מעל 60 שפים עטורי פרסים במטבח אחד? נוצרת סימפוניה קולינרית חסרת תקדים! בניצוחם של שינפלד תיירות מטבחי שרתון רודוס מציגים מהפכה של טעמים: תפריטים עשירים המשלבים מסורת וחדשנות, מרכיבים טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה, והכל בכשרות מהודרת ללא התפשרות. באולמות האוכל המרווחים נפרשת חגיגה גסטרונומית מרהיבה, ובנוסף - טרקלין אירי מפנק הפעיל 24/7, המציע שפע פינוקים, משקאות ומטעמים בלתי פוסקים. גן עדן אמיתי לחובבי הקולינריה, הכל תחת קורת גג אחת, כפי שחופשת פסח יוקרתית ראויה להיות.



מצוינות וניסיון נפגשים במקום אחד

35 שנות מומחיות מדברות בעד עצמן: שינפלד, המותג המוביל בחופשות כשרות יוקרתיות, מרכז הפעם את כל המצוינות במתחם אחד. בשונה ממארגנים אחרים המפצלים אורחים בין יעדים שונים, כאן מנהלי שינפלד נוכחים בשטח, מלווים אישית כל אורח ומקפידים על דיוק בכל פרט. "זה המפתח להפיכת חופשה כשרה לחוויה בלתי נשכחת," מסביר המנכ"ל ישראל שינפלד, המוביל צוות מקצועי המאחד את כל הידע והניסיון תחת קורת גג אחת. התוצאה? חופשת פסח המתנהלת בדייקנות מושלמת, עם תשומת לב לכל פרט, במתחם אחד מושלם.

חוויה שלמה במקום אחד

ליל הסדר בשרתון רודוס הוא חוויה ייחודית במינה. מאות אורחים הופכים למשפחה מאוחדת באולם המרכזי המרהיב, חוגגים יחדיו באווירה המפוארת של מלון כשר חמישה כוכבים פלוס. המתחם היוקרתי מספק הכל: חמש בריכות שחייה מפנקות, חוף ים פרטי קסום, חדרים מעוצבים בטוב טעם ובתי כנסת מרווחים. כל ערב מציע חוויה חדשה - ממסיבות בשרים אמריקאיות סוחפות ועד ערבי קוקטיילים תחת כיפת השמיים של הים התיכון. והמיקום? אידיאלי: במרכז האי המקסים רודוס, המאפשר יציאה נוחה לטיולים מרתקים ושיבה למתחם המפנק שהופך לבית החם שלכם בחג.

למי שמחפש חופשת פסח יוצאת דופן, המאחדת את כל החוויות במקום אחד - זה הזמן להבטיח את מקומכם. כי בשרתון רודוס עם שינפלד, ALL IN ONE אינה רק סיסמה, אלא הבטחה המתממשת בכל רגע מחדש.