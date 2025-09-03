לפני שבע שנים עבר אב המשפחה אירוע מוחי שבעקבותיו נפל ושבר את מפרק הירך. לאחר שיקום ראשוני התברר כי החלה הידרדרות קוגניטיבית, ועם הזמן אובחנה דמנציה. בנו, יניב שם טוב, מתאר את התהליך ככואב ומטלטל עבור כל בני המשפחה.

קצב ההידרדרות היה איטי מאוד באותה תקופה, "אמא הייתה מספרת על שינויים קטנים שהיא רואה כמו בלבול בקידוש או חזרה על דברי תורה מספר פעמים בליל שבת", מספר שם טוב הבן. "במהלך השבוע ראינו איך יש ירידה מבחינת התפקוד של אבא. הוא החל להיות מבולבל לגבי הימים והשעות - אך לאחר מספר רגעים היה מבין שהוא מבולבל וחיוך ביישני היה מופיע על פניו".

באותה תקופה החל האב לבקר במועדון קשישים אך עד מהרה התפקוד הקוגניטיבי, המנטלי הידרדר וכבר לא התאים לו ללכת לבקר שם. "ההליכה נעשתה קשה לו ואבא נהיה סיעודי יותר ויותר. המצב שאבא בבית ואינו יכול ללכת לשום מסגרת - היה מאוד קשה", מספר.

"עיקר העול נפל על אמא שלנו. היא שמרה על כבודו של אבא ולא שיתפה אותנו בכל הפרטים. מהפרטים שכן שיתפה הבנו שיש קושי גדול מאוד ושאמא צריכה עזרה על מנת לעזור לאבא. התחלנו לברר על עובד זר. אמא סרבה בכל תוקף לשמוע על הכנסת עובד זר הביתה מכל מיני סיבות. טענה שהיא מסתדרת ויכולה להמשיך".

מה עשיתם?

"היינו במצב שהחושך סביב מצבו של אבא הלך והתעצם. הקושי שהוא חווה כל יום הלך והתעצם. כל פעולה פשוטה כמו הליכה, התלבשות, יציאה מהבית - נהייתה קשה, מורכבת ודורשת עזרה חיצונית. אבא איבד את העצמאות שלו ונזקק לעזרה בכל פעולה שעשה.

אמא התמודדה גם עם הירידה המנטלית; סרבה להכניס אנשים זרים הביתה שיעזרו וגם מאיתנו הילדים - סירבה לקבל עזרה. היא אמרה: "רק תבואו ותהיו עם אבא". כל ההתמודדות עם מחלת הדמנציה, מחלה שפוגעת בתפקודי הגוף אך בעיקר פוגעת בתפקוד המנטלי של האדם היא קשה מנשוא. לראות אדם אהוב שמאבד אט אט יכולת תפקוד קשה מבלבלת ובעיקר בלתי נתפשת. האדם מפגין התנהגויות שונות ולא מוסברות, כמו יוצא מעצמו".

לאחר נפילה נוספת של האב ותחושת חוסר אונים גדולה יצרו המשפחה קשר עם מכון עם הרב ארנון צבי והרב אריאל וידר - ראש אגף 'קדושת החיים' במכון פוע"ה כדי להבין מה עושים.

מאפילה לאורה

"השיחה עם הרב אריאל הייתה כמו פנס בחושך הזה", אומר יניב בכנות. "פנס שמאיר את המחלה במגוון דרכים ועוזר לנו להבין את מקומנו, מה האפשרויות שעומדות לפנינו, עם חיזוקים הלכתיים.

הרב אריאל ישב איתנו לשיחה, הסביר לנו מה מצבו של אבא, איך להתייחס לכל מיני התנהגויות שתיארנו, איך להבין את הדמנציה ודרך הבנה זו לדעת כיצד לנהוג בכבוד עם אבא. בנוסף, הרב תיאר את החשיבות של כיבוד הורים בשלב הזה של המחלה.

יחד עם זאת, הרב אריאל הסביר לאמא כמה חשוב מה שעשתה עד עכשיו אבל עכשיו זאת נקודה שצריך עוד עזרה. בדרכו המיוחדת והעדינה הוא הצליח לשכנע את אמא להכניס עובד זר הביתה. אמנם החיים עם עובד זר בבית גם הם לא דבר פשוט - אך העזרה שלו הייתה גדולה. אמא המשיכה לדאוג ולטפל באבא אך יכלה גם לטפל ולדאוג לכוחות שלה".

אחרי חודשיים בהם נעזרה המשפחה בעובד זר האב נפל שוב ושבר את עצם הירך. מצבו הרפואי החמיר והוא השיב את נשמתו לבוראו בבית החולים.

מאחורי הקלעים: האנשים של פוע"ה

הרב אריאל וידר הוא ראש אגף קדושת החיים במכון פוע"ה. בשמונה שנים האחרונות מוביל הרב עם הרב ארנון צבי את התחום. "החיבוק הזה, שאנחנו עם המשפחה מבחינה תורנית, הלכתית, רפואית ורגשית - מאוד משמעותי. אני מכיר את יניב הרבה שנים וכשהוא פנה אלינו עם ההתמודדות - פגשתי אותו בכובע אחר, של הבן המסור, המטפל - וזה היה לגעת במקומות אחרים בנפש. מקומות שונים לגמרי מהמקומות שהכרתי בו לפני כן.

בכל סיפור כזה נוצר קשר אישי בין רב למשפחה. אחרי הפניה למוקד שזמין 24\7 - הרב שענה צמוד למשפחה וזה מאוד חזק. חשוב להדגיש: אגף 'קדושת החיים' נכנס לתמונה לאו דווקא בימים האחרונים של החיים - אלא גם עוזר בשנים שלפני, בזמן המחלה, בהתמודדות".

מה הציבור צריך לדעת?

"לפעמים פונים אלינו מאוחר מדי וחבל. אל תחכו לרגע האחרון. שבוע שעבר חיכו עד עשר בלילה כדי להתקשר והם כמעט איחרו את המועד, אבל ב"ה - הספקנו לסייע, למרות 'הרגע האחרון'".

השאלות המתקבלות באגף 'קדושת החיים' הן מגוונות וכבידות משקל. "אנחנו לומדים את התיק הרפואי היטב וכל תשובה עוברת תהליך עמוק מבחינה רפואית והלכתית כדי להעניק מענה נכון", אומר הרב אריאל. "בנוסף, מדור 'קדושת החיים' עוסק בהדרכת בני משפחה, מטפלים וצוותים רפואיים.

"מאוד חשוב לעורר את המודעות לנושא הזה. כשיש מודעות לכך שיש כאן שאלות מוסריות ולתורה יש מה לומר - זה מאוד משמעותי. הרבה פעמים אנשים לא יודעים מה לעשות וגם אלו שמכירים אותנו לא תמיד אנשים זוכרים ברגעים קשים שאפשר למצוא אצלנו מענה. כשיש דילמה - פשוט דברו איתנו".

על החיים ועל המוות

בי"ז באלול יתקיים הכנס השנתי של "קדושת החיים", ובו נדון בדילמות מהשטח, נלמד עקרונות לקבלת החלטות מושכלות, ונבחן את ההיבטים ההלכתיים לצד ההיבטים הרפואיים. במהלך הכנס יתקיימו מושבים ייחודיים בנושאי גריאטריה ודמנציה, סרטן ורצון החולה, והנושא של נטילת סיכונים.

ההשתתפות ללא עלות, הכנס יתקיים באופן דיגיטלי. הירשמו עכשיו!