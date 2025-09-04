זעקת האם שבנה עצור בשב"כ ללא קרדיט

אימו של א', קטין בן 17 העצור בידי השב"כ מאז תחילת השבוע, פרסמה סרטון בו היא מתארת את מעצרו ותוקפת את התנאים הקשים בהם הוא מוחזק. לדבריה, בנה מנוע מלפגוש עורך דין וממשפחתו, והוא נמצא בחקירה בתנאים קשים.

בסרטון שפרסמה תיארה האם את רגעי המעצר, ""במוצאי שבת האחרון, שתיים בלילה, דפיקות איומות על הדלת, אנחנו קמים, משלחת של שוטרים נכנסת, חלקם רעולי פנים, חלקם עם נשקים דרוכים. אומרים שיש להם צו חיפוש בבית וגם צו מעצר לבן שלי, הם שואלים אותי איפה הוא".

"הילד שלי בן 17, לקחתי אותם לחדר הילדים, הוציאו אותו מהמיטה, ערכו חיפוש בחדר, הפכו את המיטות, הפכו את המדפים, עשו את החדר חורבן. לקחו אותו לאוטו והסבירו לי שאף אחד מאיתנו לא יכול להתלוות אליו, אסור לנו לדבר איתו".

בהמשך דבריה תקפה האם את השב"כ, "האריכו את המעצר שלו, האריכו את מניעת המפגש שלו, הוא עדיין לא ראה עורך דין, לא מאפשרים לנו לפגוש אותו, להעביר לו חפצים ותפילין, אין לנו מושג מה עושים לו. הוא בסך הכל ילד ירושלמי, שהיה אמור להתחיל השבוע את הלימודים לבגרות ובמקום זה הוא יושב במרתפי השב"כ. אין לנו מושג מה עושים לו, ואני מרגישה שהצורה הברוטלית שבה מתייחסים אליו מתאימה לאחרון המחבלים, זה מביש, זה מרגיש מאוד מאוד פוליטי".

עוד הוסיפה כי היא מבקשת לעורר דיון ציבורי: "אני מבקשת מכל מי שיכול, קודם כל, לעורר את השיח הציבורי על הנושא הכאוב הזה. זה לא לגיטימי, אנחנו לא אמורים לספוג התנהלות כזאת ביום יום שלנו. הבן שלי הוא אזרח תמים, אזרח טוב, בן 17, קטין. למה החוק הפשוט של זכות האזרח לקבל עורך דין ולהבין במה הוא נאשם לא מכובד? למה אי אפשר להגיע אליו? מה זה כל ההסתרה הזאת?".

המעצר התרחש לאחר שנערים ניסו להצית מתקן של שירות הביטחון הכללי במרכז הארץ לפני מספר שבועות, במהלך הפגנה הקשורה לפרשה ביטחונית אחרת שפרטיה אסורים בפרסום.

ימים קודם לכן עצרו המשטרה והשב"כ חמישה חשודים נוספים בחשד למעורבות ב"פעילות אלימה וחמורה נגד אנשי כוחות ביטחון".