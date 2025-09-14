הרשת מלאה בהספדים על הרב משה דימנטמן זצ"ל. על שיעוריו המופלאים שניתנו בכושר הסברה מיוחד ובלהט יוצא דופן (עד כדי שבירה סדרתית של סטנדרים). כך הוא היה ידוע ברבים, כתלמיד חכם גדול שכל למדני הדור משחרים לפתחו.

אבל סבא שמואל ז"ל הכיר את הרב דימנטמן כשעוד קראו לו משה. כנער צעיר בשכונת בית וגן, שלא ידע ללמוד גמרא. הוא בקושי ידע לקרוא רש"י. הוא לא הצליח להבין את התוספות.

ופעם ראה סבא את הנער ניגש לאחד הרבנים ומבקש להיבחן אצלו על תלמודו. והרב שואל אותו שאלה אחת או שתיים, ומיד מבין שיש לו עסק עם מי שלא בעניינים, ומסרב להתקדם עם הבחינה.

סבא שמואל ראה את הכאב על פני הנער, וכמה הוא חושק בתורה, ומאותו היום היה יושב איתו שעות ארוכות בבית הכנסת. מלמד אותו איך מנתחים רש"י ואיך מפצחים תוספות, עד שגדל והפך לרב משה דימנטמן.

פעמים רבות היה סבא שמואל אומר לאבא שלי: שאף אחד לא יגיד לך שזה סיפור מופת או אגדה. אם אתה רוצה לראות בעיניך נער קשה-הבנה שרק בזכות כוח הרצון שלו הפך לגדול בתורה, תסתכל היטב היטב ברב משה דימנטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.