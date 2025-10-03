משרד המורשת בהובלת השר עמיחי אליהו מוציא לראשונה גיליון עם המגזין הבינלאומי נשיונל ג'יאוגרפיק הסוקר את אתרי המורשת היהודית דווקא ביהודה ושומרון - חברון, יריחו, הר עיבל, בקעת הירדן ועוד.

הגיליון שיצא בשיתוף קמ"ט ארכיאולוגיה ומופץ בימי החג באנגלית ובעברית, מספר את הסיפור היהודי של האתרים ההיסטוריים במקום בו נולד העם היהודי.

במרכז הגיליון - כתבה מקיפה על "המסע לפענוח סודותיה של מערת המכפלה" המציגה את ההיסטוריה המרתקת של החפירות והמחקרים במקום, כולל המבצע הדרמטי מליל הסליחות בשנת 1981, בו חדרו חוקרים ישראלים לראשונה אל מעמקי המערה.

"נלחמים על הנרטיב" השר עמיחי אליהו בסיור לערוץ CBS האמריקאי

השר עמיחי אליהו מסר: "בשנתיים האחרונות מתחולל מהפך אדיר בשימור אתרי המורשת ביהודה ושומרון - המקום בו נולד העם היהודי ושבו שורשי ההיסטוריה שלנו. אנחנו מובילים את המהפך הזה מתוך שליחות לשמר, לחקור ולהנגיש לציבור הן בישראל והן בעולם כולו את האתרים ההיסטוריים של העם היהודי המהווים הוכחה ניצחת כי זו ארצנו מולדתנו", אמר.

עוד הוסיף השר: "גיליון הנשיונאל גיאוגרפיק המיוחד הזה הוא חלק מהמאבק שלנו נגד אונסק"ו והחרם האקדמי הבינלאומי, בכדי להראות לעולם כולו את האמת ההיסטורית: זו ארץ היהודים, זו מולדתנו ההיסטורית. לא נזוז מכאן לעולם."

הגיליון מציג ממצאים ארכיאולוגיים מרתקים, כולל כלי חרס מתקופת הברזל - ימי בית ראשון - המהווים הוכחה לנוכחות יהודית ביהודה ושומרון לפני כ-2,900 שנה. כמו כן, הוא מתאר את המבנה המרשים מהתקופה ההרודיאנית המשתרע על כ-2,000 מ"ר, ואת המערכת התת-קרקעית המסתורית שנבנתה על ידי הורדוס המלך.

הגיליון זמין לקריאה דיגיטלית באתר האינטרנט ומופץ בנוסף גם בעותקים מודפסים לרגל החג.

כזכור, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בין הליכוד לעוצמה יהודית הוקמה תכנית חירום לאומית למניעת שוד עתיקות והעצמת תשתיות מורשת ביהודה ושומרון בתקציב של 150 מיליון שקל שינוהלו על ידי השר אליהו וצוות משרדו, המהלך החדש של הגיליון הוא חלק מתכנית רחבה של משרד המורשת להנגשת אתרי המורשת היהודית בלב יהודה ושומרון.