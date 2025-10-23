רב־סרן דוד מאיר הי"ד, שנפל בקרבות בשמחת תורה, היה צעיר בניה של חיה מאיר. למרות שהיה הצעיר ביותר, הפך עם השנים לעמוד התווך של המשפחה.

"ידעו תמיד שאפשר לסמוך עליו, שאם הוא נמצא - הכל יהיה בסדר. הוא תמיד חיפש להיטיב בכל דבר, אפילו בדברים הכי קטנים. מאז נפילתו, ובמיוחד סביב יום השנה, שמענו סיפורים קטנים על מעשים שעשה פשוט כדי לעשות טוב לאחרים, כדי להפוך את המציאות לטובה יותר".

דוד, ששירת במילואים בסיירת מטכ"ל, גויס בבוקר שמחת תורה ללחימה. הוא לחם בכפר עזה ובבארי, שם נפגע מירי מחבלים. הוא הותיר אחריו את אשתו ענת ובנו שקד, את הוריו ואת ששת אחיו ואחיותיו.

רב־סרן דוד מאיר הי"ד עם אחיו צילום: המשפחה

משפחת מאיר חוותה אובדן נוסף סמוך לנפילתו של דוד. "אבא של דוד, יאיר, לא עמד בצער האובדן ונפטר שלושה וחצי חודשים אחר כך, בפתאומיות".

"כשהגעתי השנה לאזכרה בהר הרצל, הגעתי בסביבות השעה 18:30 ופגשתי שם את הרכזת שלנו מ‘משפחה אחת’. היא הייתה שם כבר משמונה בבוקר, מלווה עוד ועוד משפחות. התרגשתי והתפעלתי - כמה כוחות נפש צריך כדי לעבור יום כזה, וכדי להמשיך למחרת. זה דבר מופלא ולא מצוי, ואנשים עושים את זה בכזאת פשטות וטבעיות, ונותנים הרגשה כל כך טובה בתוך כל הכאב הגדול של השכול", סיפרה חיה מאיר.

חיה משתפת כי הליווי של "משפחה אחת" מקל עליה בכאב העצום בשנתיים האחרונות: "המפגשים האלו עם קבוצת השווים כל כך משמעותיים. כולנו מבינים את כולנו בלי צורך להסביר יותר מדי. מעבר לזה, זה גם מלווה בתכנים ובעשייה - זה כוח לא רגיל. אני חושבת שהתמיכה של 'משפחה אחת' היא דבר שאין לו אח ורע בשום מקום. בתור מי שמחוברת ל‘משפחה אחת’ בכמה הקשרים, אני פשוט מתפעלת. הם התחילו בקטן, במירכאות, לפני כעשרים שנה, ובמלחמה הזו הם היו שם בשביל כל כך הרבה משפחות. השיגו בשבילן הכל, מציעים פעילויות הפגה, חונכויות, פעילות שוטפת, ריטריטים, חיזוקים.

זה מדהים לראות אנשים שמשקיעים את ימיהם כדי לעשות טוב, כדי להקל על אחרים, עם חשיבה יצירתית על מה מתאים למי ואיך לעשות את זה הכי טוב שאפשר - והכל בצורה נעימה, שלא נותנת הרגשה שמרחמים עלינו, שבאים לבכות איתנו. באים ליצור איתנו חיים. אין לי מושג איך הם משיגים את כל התרומות שצריך לדבר כזה, כי המספר כל כך גדול. כנראה שעם ישראל הוא בכל מיני מובנים מדהים - וגם במובן הזה".

"מתייחסים באמת לכולם. למשל, הילדים שלי - האחים של דוד - שכולם כבר נשואים, זה מעגל שבעבר לא התייחסו אליו, וב‘משפחה אחת’ נותנים להם מענה. זו חבורה מאוד כואבת, עם כאב אחר, ונותנים להם מקום.

יש חשיבה רחבה ומעמיקה על צרכים שונים, בגילאים ובהקשרים שונים. הם גם מאוד פתוחים לשמוע רעיונות של אנשים - מה כדאי לעשות ואיך. הרבה פעמים יש רעיונות חדשים שלא היו קודם, והם משתדלים ככל יכולתם להיענות לזה. לפעמים הם פותחים קבוצה ייעודית גם אם מספר המשתתפים קטן, מתוך הבנה כמה זה חשוב וכמה לכל מעגל יש את הצרכים וההתמודדויות שלו".

רב־סרן דוד מאיר הי"ד עם הוריו צילום: המשפחה

משה סוויל, מנכ"ל העמותה ממשיך את דבריה של חיה, "במשפחה אחת אנחנו מבינים שיש לכל אובדן כל כך הרבה מעגלים. בשנתיים האלו יצרנו מענים מותאמים לסבים וסבתות, לאחים בעלי משפחות, לאלמנות בגילאים שונים ובאזורים שונים בארץ, ממש מתאימים לכל משפחה את המענה שלה, מתוך ההבנה שזו האחריות של כולנו, כעם, לדאוג להן ולסייע להן לעמוד על הרגליים".

