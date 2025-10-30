אני לא אגיע היום להפגנה. זו הפעם הראשונה בחיי שיש הפגנה שגדולי ישראל מורים להשתתף בה - ואני בוחר להימנע.

לא משום שאני פחות קשור או פחות אכפת לי. להפך. אני משתייך למגזר החרדי, נולדתי למשפחה חרדית, צמחתי במוסדות חרדיים וחייתי בו כל חיי. אני מכיר את השפה ואת הקודים, ומבין היטב מדוע רבים מרגישים מאוימים ומותקפים.

אכן, גם בעיניי אין טעם לגייס בחורי ישיבה שתורתם אומנותם, אך יש לא מעט שאינם כאלה - ואפילו אם נגייס רק אותם, צה"ל ירוויח בקלות אוגדה או שתיים.

אולי דווקא משום שאני מכיר מבפנים, אני מרגיש צורך לומר שיש בינינו גם אנשים שחושבים אחרת.

בגיל שלושים, עוד לפני אירועי השביעי באוקטובר, החלטתי לוותר על הפטור ולהתגייס לשלב ב' בצה"ל.

לאחר הטירונות שובצתי למחלקה חרדית בגדוד חילוץ והצלה (7679) בפיקוד העורף.

מאז השביעי באוקטובר זכיתי לבצע כמעט שלוש מאות ימי מילואים - בין השאר באיו"ש, בגבול מצרים ובגבול ירדן.

אני יודע שהרוב לא מרגישים את השינוי, אך מאז אותו יום חל שינוי עצום במגזר החרדי.

הביקוש להצטרף למחלקה שלי היה כה גבוה, עד שהפכנו לפלוגה, וכבר עודכנו שייתכן שניהפך לגדוד.

ביום שפתחנו את ההרשמה לפלוגה החדשה, נרשמו למעלה משלוש מאות איש בתוך פחות מעשרים וארבע שעות(!) - ונאלצנו לסגור את ההרשמה.

מאז הוקמה גם חטיבת החשמונאים, עם שלושה מחזורי טירונות 07 לחרדים בוגרי שלב ב', נוסדה תוכנית ייעודית לחיילים חרדים בחיל האוויר, ועוד ועוד.

עם הזמן יזמתי קבוצת ווטסאפ למילואימניקים חרדים. מה שהחל כקבוצה קטנה של עשרות חברים הלך וצמח במהירות, ובלי שהתכוונתי - הפך לקהילה של אלפים.

בין השאר יצרנו שיתוף פעולה עם "דרושים למילואים", והקמנו קבוצה ייעודית שתיווכה בין מאות ואלפי חיילים חרדים בוגרי שלב ב' לבין גדודים ששיוועו לכוח אדם.

אלפים של אנשים טובים מהמגזר החרדי - יראי שמים, שתורתם חשובה להם - פשוט רוצים להיות חלק.

אני לא טוען שאנחנו הרוב, ולא מנסה לומר שאנחנו הזרם המרכזי.

אבל אני כן רוצה להזכיר שאנחנו כאן, שאנחנו קיימים, ושאנחנו הולכים וצוברים מומנטום בתוך המגזר החרדי.

אז הערב, כשתראו בחדשות את הסיקור על הפגנת המיליון, אל תתייאשו. תזכרו שיש גם כאלה במגזר החרדי שחושבים אחרת.

בתמונה למעלה: אני (הראשון מימין) בפורים האחרון, עם חבר’ה מהמחלקה, במהלך סיור על הגבול.