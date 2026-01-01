מאות מתושבי בית אל, קרובים ומכרים ליוו אמש למנוחות את משה כהן ז"ל, מוותיקי הישוב, רבש"ץ הישוב בעבר ועובד תחנת הרדיו של ערוץ 7 במשך שנים.

משה כהן הלך לעולמו לאחר שבשנים האחרונות התמודד עם מחלה קשה.

בבית אל היה משה כהן דמות מוערכת ואהובה וסביבה חברים רבים מוותיקי הישוב ומהדור הצעיר. כרבש"ץ בתקופת האינתיפאדה המורכבת הוביל את מחלקת הביטחון של הישוב במסירות ובאחריות רבה. בתחנת הרדיו של ערוץ 7 עבד לאורך שנים כאיש מחלקת הארכיון וזכה להערכה רבה על עבודתו בתיעוד דיגטאלי של תכניות הרדיו של הערוץ.

לפני 11 שנים נהרג בנו, מתן ניסים ז"ל, בעת שירותו הצבאי. המשבר שפקד את המשפחה ואת משה היה ועודנו קשה מנשוא. בנאומי ההספד שנישאו בהלווייתו של משה צוין יום מותו של הבן כנקודת השבר הנפשי והגופני ממנה לא קם.

הסופדים למשה כהן העלו בדבריהם על נס את צניעותו, את השקט שאפיין אותו ואת המשפחתיות אותה ראה כערך עליון. לבקשת בני משפחתו נישאו הספדים מעטים וקצרים כביטוי לעיקרון נוסף אותו נשא משה כהן ז"ל, שלא להיות לטורח על הציבור.

רב הישוב, הרב אריאל בראלי, תיאר את אופיו השקט והצנוע, את המשפחה המפוארת שהקים, את הסבל ארוך השנים אותו חווה מאז נהרג בנו, את ההתגייסות המשפחתית המרשימה לעזרתו ואת מסירותה של רעייתו, שושי, לטיפול התמשך בו לאורך שנות המחלה. גיסו, הרב חיים אמסלם, ציין גם הוא את אישיותו המיוחדת הצנועה והשקטה ואת השבר הגדול עם לכתו. כנציגות ילדי המשפחה נפרדו בנותיו, הודיה ורינת, כשסיפרו על דמותו כאב מסור ואוהב לילדיו, כמי שהכאב הנורא על מות בנו נגס בו מבפנים עד יומו האחרון ותיארו את ההתמודדות והתקוות שליוו את ימי מחלתו עד אתמול.

מנהלת ערוץ 7, הרבנית שולמית מלמד, ומנכ"ל הערוץ, עוזי ברוך, ספדו לו: "משה היה חבר אמת, צנוע וצדיק, אדם שניתן היה לסמוך עליו בכל עת, עובד מסור ונינוח שהשרה סביבו אווירה רגועה ונעימה, הקים משפחה לתפארת בישוב בית אל והכאב על פטירתו קשה מאוד. כל צוות הערוץ משתתף באבלה הכבד של רעייתו שושי, וילדיו הודיה, רינת, ליאורה, אביה, איילת ויובל".