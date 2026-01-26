אחד הלקחים הצורבים שנצרבו בבשרי מאז אותו בוקר שמחת תורה התשפ"ד, הוא החובה לא לשתוק.

כאשר ניצבים מול מחדל, מול עיוורון או מול עוול הדורש תיקון, השתיקה היא הסכמה. הציווי "לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם" איננו המלצה, הוא דרישה מוסרית נוקבת.

את הדברים הבאים אני כותב בכובד ראש ובכאב, לא כאב שכול ולא כיו"ר פורום כזה או אחר, אלא כיהודי, כאזרח וכמי שחרד לחוסנה של החברה הישראלית.

עם כל ההערכה שאני רוחש לרב יעקב מדן, תלמיד חכם וראש ישיבה, במקרה הזה נחצה קו אדום. לא בגלל עצם העיסוק בפגיעות מיניות, נושא כואב, מדמם ומושתק שחובה קדושה לבערו מן העולם ולהגן על הנפגעים והנפגעות. הקו נחצה בגלל הדרך.

הפצת סרטון כללי, עמום ומבהיל, המפריח לחלל האוויר מושגים קשים על "פגיעות טקסיות" ומטיל צל כבד על הציבור הדתי-לאומי כולו, ללא בדל של ראיה וללא הצגת ממצאים, איננה תיקון עולם. זו זריעת בהלה.

מנהיגות, ובוודאי מנהיגות תורנית, נמדדת ביכולת לייצר בהירות, לא כאוס.

כך לא מגנים על נפגעים. כך מייצרים היסטריה.

וכך, במחילה מכבוד תורתו, לא בונים אמון. כך הורסים אותו.

יש כאן כלל פשוט שכל בר דעת מבין, ובוודאי מי שאמון על דיני נפשות:

אם יש בידך מידע קונקרטי, יש משטרה בישראל. יש רשויות אכיפה, יש גורמי רווחה, ויש חוק. אנחנו לא חיים במערב פרוע אלא במדינה ריבונית.

מי שמחזיק במידע על פשע ואינו מוסרו לרשויות המוסמכות , חוטא בראש ובראשונה כלפי הקורבנות, שנותרים ללא הגנה אמיתית.

אך מי שאין בידיו מידע מבוסס, ובכל זאת בוחר להטיל אימה וחשדנות קולקטיבית על קהילות שלמות, על הורים ועל מחנכים, גורם לעוול ציבורי שקשה לשער את נזקו.

התורה הקדושה שלנו, תורת אמת, מציבה בפנינו מתח מתמיד שמחייב דיוק:

מצד אחד, "לֹא תַעֲמֹד עַל דַּם רֵעֶךָ", זעקה גדולה המחייבת אותנו להתערב, להציל ולמנוע פגיעה בכל מחיר.

אך באותה נשימה ממש, התורה מזהירה: "לֹא תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ" ודורשת "בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ".

המשפט העברי והמוסר היהודי סולדים מהכללות ומעונשים קולקטיביים ללא משפט. המאבק ברוע חייב להיעשות בכלים של צדק, של חקירה ושל אמת, ולא בכלים של שמועות ואווירה.

הסרטון הזה לא חיזק אף נפגע. להפך. הוא יצר גלי הדף של חרדה וחשדנות שמרעילים את המרחב שבין הורים לילדיהם ובין אדם לקהילתו. בעת הזו, כשאנו זקוקים לחוסן וללכידות יותר מתמיד, הטלת דופי כוללנית היא מעשה חסר אחריות.

ולכן, דווקא מתוך כבוד לתורה ולנושאי דגלה, הקריאה חייבת להיות ברורה וכפולה:

לרשויות החוק: חקרו את הטענות עד תומן. אם יש אמת, שתצא לאור ותמוצה הדין בחומרה.

ולמי שפרסם את הדברים - חזרה מדברים שנאמרו בפזיזות איננה חולשה. היא גדולה. היא מנהיגות.

אני קורא לרב להבהיר את דבריו, לדייק את העובדות, ולהסיר את העננה המיותרת הזו מעל ראשי הציבור. האמת היא המגן הטוב ביותר על הנפגעים. והאחריות על הבהירות - מוטלת על כולנו.