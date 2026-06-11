אירוע בת מצווה מרגש במיוחד התקיים לבתה של גל (שם בדוי) שמלווה על ידי ארגון 'יד לאחים', לאחר שנים שבהן התגוררה עם ששת ילדיה בכפר בפזורה הבדואית.

הבת, שנולדה וגדלה בשנותיה הראשונות בכפר, זכתה לחגוג את כניסתה לגיל מצוות באווירה יהודית מלאת שמחה.

גל, אימה של כלת השמחה ברחה יחד עם ילדיה מהכפר בפזורה ביום הראשון של מלחמת חרבות ברזל, כשהיא מנצלת את הלחימה ואי הוודאות כדי לברוח מהמקום.

היא החליטה לעשות זאת אחרי שנים של זוגיות קשה שכללה אלימות קשה ובגידות מצד בן זוגה הבדואי. את בן זוגה היא הכירה כבר מגיל צעיר, כשהיה ממתין לה בכל פעם כשהייתה חוזרת מהפנימייה בה למדה בתקופת התיכון, עד שנוצר בניהם קשר שהוביל למעבר שלה לגור יחד איתו בכפר.

לאחר שכאמור היא ניצלה את פתיחת המלחמה לבריחה, ארגון 'יד לאחים', יחד עם אנשים נוספים החלו לסייע לה עם ציוד ראשוני ובהמשך גם לליווי קבוע. הקשר בין תלמידות האולפנה למשפחה החל לפני כשנתיים, כאשר התלמידות ארגנו חגיגת בת מצווה לבתה הבכורה. התלמידות דאגו למתנות ולכל צורכי החגיגה, והקיפו את כלת בת המצווה בחום ובאהבה.

בארגון 'יד לאחים' ציינו כי הקשר המתמשך עם המשפחה והמסירות שהפגינו תלמידות אולפנת בת ים מבטאים את פניו היפות של העם היהודי. "מדובר בשמחה פשוטה ויהודית כל כך, שמחה שמבטאת אהבת ישראל אמיתית", אמרו בארגון. "העובדה שהתלמידות לא הסתפקו באירוע חד-פעמי אלא המשיכו לשמור על קשר וללוות את המשפחה לאורך השנים, היא עדות מרגשת לכוחה של נתינה ולערבות ההדדית בעם ישראל".