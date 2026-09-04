דניאל גד - פלה של השכונה

השחקן והמוזיקאי דניאל גד מוציא EP חדש בשם "פלה של השכונה", אלבומו השני לאחר "דבר והיפוכו". האלבום כולל שלושה שירים ומשלב שיתופי פעולה עם עמיר בניון, אבי אוחיון ועומר ג'ימבו ג'יי.

שיר הנושא, "פלה של השכונה", נכתב והולחן במשותף על ידי גד, עמיר בניון ואבי אוחיון. מדובר בשיר אהבה אישי שכתב גד לאביו, שמחה גד, ששיחק בעבר בנבחרת ישראל ובמכבי שעריים.

לדברי גד, השיר נולד מתוך מערכת היחסים הקרובה עם אביו ומתוך הזיכרונות המשותפים שלהם, המקומות שבהם הם מבלים יחד והדמיון והשוני ביניהם. עמיר בניון משתתף גם בשירה, ועל ההפקה המוזיקלית והעיבודים חתום שמוליק דניאל.

בין השורות בשיר חוזר גד לרגעים משפחתיים פשוטים ולדמות האב כפי שחווה אותה בילדותו ובבגרותו. הוא מזכיר את ההליכה המשותפת בשוק של יום שישי, את משחקי הכדורגל, הקידוש והעצות שקיבל לאורך השנים, ומשווה את אביו ל"פלה של השכונה".

ה-EP כולל גם את "לעולם תצעדי איתי", שיר הנושא של הסרט התיעודי "הדרבי האחרון - שעריים x מרמורק", שאותו יצר וביים גד ויצא לפני כחודש. שיר נוסף באלבום, "שניים יחדיו", נוצר בשיתוף עומר ג'ימבו ג'יי.

"זוהי תקופה בה הלב מלא בהודייה, על כל התגובות המחממות את הלב בכל מקום לסרט הבכורה שלי כבמאי ויוצר - 'הדרבי האחרון', ולשיר הנושא שלו - לעולם התרגשות ושמחה גדולה עבורי", אמר גד. הוא הוסיף כי האלבום החדש כולל שיתופי פעולה "עם מוסיקאים שאני מאד מעריך - עמיר בניון ואבי אוחיון בשיר 'פלה של השכונה', ועומר ג'ימבו ג'יי בשיר 'שניים יחדיו'".

גד מוכר גם מקריירת המשחק שלו, שבמסגרתה הופיע בין היתר כאבינועם ב"שבאבניקים", בתפקיד הראשי בסרט "עין לבנה" שהיה מועמד לאוסקר, ובתפקיד שלמה ארדינסט בסדרה "המזח". הוא השתתף גם בסדרה "החמאם" ובסדרות "גאליס", "BOY-O", "השוטרים" ו"סוסי פרא".

במקביל לעבודתו כשחקן המשיך גד לפתח את הקריירה המוזיקלית שלו. לפני כשנה הוציא את אלבום הבכורה "דבר והיפוכו", שאותו השיק בהופעה בהיכל התרבות בתל אביב.