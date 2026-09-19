שינוי בראשות הישיבה הגבוהה 'מוריה' שבגבעת שבגבעת הרועים: ראש הישיבה הרב ארלה הראל יוצא לשבתון עקב נסיבות רפואיות, הרב יאיר פרנק, רב היישוב עמיחי יחליפו.

הרב הראל עבר ניתוח במיתרי הקול, ובעקבותיו הוא צפוי לתקופת שיקום ארוכה ולעבור ניתוחים נוספים. על רקע זאת הוחלט כי ייצא לשנת שבתון מתפקידו בראשות הישיבה.

הרב פרנק יוביל את הישיבה יחד עם אנשי הצוות הוותיקים, ולצדם צפויים להצטרף כוחות חדשים לצוות הישיבה.

השינוי בהנהגת הישיבה מגיע בתקופה של תנופה והתפתחות. ישיבת מוריה סיימה זה עתה מסע גיוס כספים מוצלח, וכעת היא נערכת להמשך תנופת הבנייה - הן במישור הרוחני והן בפיתוח הפיזי של הישיבה.