הרב אפרים חדאד ז"ל, שהקדיש עשרות שנים לשימור ולהנגשת כתביהם ומורשתם של חכמי תוניסיה וג'רבה, הלך לעולמו בגיל 82. במהלך חייו היה שותף להוצאתם ועריכתם של יותר מ-40 ספרים והותיר אחריו למעלה מ-150 צאצאים.

הרב חדאד נולד בג'רבה שבתוניסיה בשנת תש"ד ועלה לישראל בנערותו. היכרותו עם חכמי ג'רבה החלה כבר בצעירותו, וגם לאחר עלייתו ארצה המשיך לשמור על קשר עם רבני העדה וחכמיה, בהם הרב מאיר מאזוז זצ"ל.

נכדו, הרב איתיאל סופר מישיבת כרם ביבנה, סיפר לערוץ 7 כי שימור אוצרות הרוח של יהדות תוניסיה והעברתם לדור הבא עמד במרכז מפעל חייו של סבו.

"מגיל מאוד צעיר הוא התחיל לעסוק בעריכה ובכתיבת ספרים. הוא עסק בזה המון שנים, בעיקר סביב חכמי תוניס וג'רבה. היו המון סיפורים ומעשיות שהיו רווחים בקהילה בחוץ לארץ, והוא תרגם אותם מערבית והוציא אותם לאור", סיפר.

חלק מספריו עסקו בסיפורים על גדולי ישראל, ואחרים הוקדשו לדמויות מסוימות מחכמי ג'רבה ותוניסיה, ובהן רבי בוגיד סעדון והרב שמואל עידן, ממייסדי ומנהלי ישיבת כסא רחמים, שהיה גם דודו של הרב חדאד.

לצד כתיבת הספרים עסק הרב חדאד בעריכת כתבי יד ובהוצאה מחודשת של ספרים תורניים. בין היתר הוציא לפני כעשרים שנה, יחד עם בנו, מהדורה חדשה של הספר "חוקת הפסח" לרבי יצחק טייב, העוסק בהלכות חג הפסח.

"זה היה מרכז החיים שלו - ההנגשה וההוצאה לאור של הכתבים של רבותינו", סיפר הרב סופר. "היה לו מאוד חשוב שהדור הצעיר ילמד. בכל אירוע, אם זו ברית מילה, בר מצווה או אירוע אחר, הוא היה מספר סיפורים מחכמי ג'רבה ודברי תורה מרבני ספרד".

לצד הספרים הקפיד הרב חדאד גם על שימור המנהגים שהביא עמו מבית הוריו: "המורשת והמסורת של הדורות הקודמים היו חשובות לו מאוד. היה חשוב לו לשמור על המנהגים - קריאת ספר איוב בתשעה באב, קריאת המגילות, שיר השירים בפסח וקהלת. כל המנהגים היו יקרים לו מאוד".

בארבעת העשורים האחרונים התגורר הרב חדאד בשכונת הר נוף בירושלים, שם נקשר לרבני השכונה ובראשם הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל. בין השניים נוצר קשר מיוחד.

"כל ספר שסבא היה מוציא הוא היה נותן לרב עובדיה. הרב עובדיה מאוד אהב אותו, וכמה פעמים הזמין אותו אליו הביתה. סבא סיפר לי שכמה פעמים הרב עובדיה אפילו ביקש מהנהג שייקח אותו אליו. היה להם קשר מיוחד", סיפר הרב סופר.

הקשר עם הרב עובדיה נגע גם לדור הקודם במשפחה. אביו של הרב חדאד נפטר בחג הסוכות לפני כ-27 שנה, והרב עובדיה נשא עליו הספד בבית המדרש "יחוה דעת". לימים הוציא הרב חדאד לאור גם את חידושי אביו על התורה, בצירוף דברי תורה וסיפורים מחייו.

מפעלו הספרותי של הרב חדאד כלל, על פי בני משפחתו, למעלה מ-40 ספרים - ספרי קדמונים שההדיר, ספרים שערך עבור אחרים וקובצי סיפורים שתרגם והנגיש לקוראי העברית.

במשך שנים רבות היה שותף גם להוצאת העלון השבועי "ויהי אור". בתחילה הוציא אותו בעצמו במשך מספר שנים, ובהמשך המשיך בנו בהוצאתו מדי שבוע.

לצד מפעלו התורני מתארים בני משפחתו אדם שקט וצנוע. "מטבעו הוא היה אדם שתקן ומופנם, לא עושה רעש", סיפר הרב סופר. "אבל היה לו חשוב מאוד להעביר את המסורת ואת התורה לדור הבא".

הרב אפרים חדאד ז"ל הותיר אחריו שבע בנות ובן, עשרות נכדים ועשרות נינים. הותיר אחריו למעלה מ-150 צאצאים.

"העמיד משפחה לתפארת", סיכם נכדו הרב איתיאל סופר. "ברוך השם, כולם הולכים בדרך התורה והמצוות. יש בציבור החרדי ויש בציבור הדתי-לאומי. זה היה הדבר החשוב לו - שהמורשת והתורה ימשיכו לדורות הבאים".