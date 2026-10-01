צה"ל תקף אתמול (רביעי) בדרום רצועת עזה וחיסל את מחמד עבד אלעזיז מחמד נגאר, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

מדובר במחבל שהשתתף במתקפה הרצחנית של חמאס בשבעה באוקטובר ולאחר חיסולו הוצג כעיתונאי, תוך השמטת שיוכו לארגון הטרור.

בצה"ל מציינים כי בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.

בצבא פרסמו מוקדם יותר כי בתקיפה נוספת אתמול במרחב העיר עזה חוסל המחבל עמאר מחמוד חומד שראפי, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

בתקופה האחרונה, המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.