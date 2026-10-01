לקראת ציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, בצה"ל ובשב"כ ממשיכים במרדף אחר מחבלים שהשתתפו בפשיטה לישראל, בחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים ברצועת עזה. במהלך חודש ספטמבר בלבד חוסלו 70 מחבלים, בהם שורה של מפקדים בכירים בחמאס ו-17 מחבלים שהשתתפו בטבח.

היום עדכן צה"ל על חיסולם השבוע של שני מחבלים שהשתתפו בפשיטה לשטח ישראל במהלך הטבח. אחד מהם, מחבל חמאס מחמד גמאל מחמוד אבו אלשער, היה מעורב בחטיפתם של שישה ישראלים מקיבוץ בארי.

אבו אלשער, ששימש לפי צה"ל מפקד חולייה בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל ביום שלישי בתקיפה במרחב העיר עזה. בצבא מסרו כי ב-7 באוקטובר הוא פשט לבארי ולקח חלק בחטיפתם לרצועה של שרון הרצמן-אביגדורי, נעם אביגדורי, עדי שהם, נווה שהם, יהל שהם ושושן הרן.

באותו יום חוסל בתקיפה נוספת, הפעם במרחב ג'באליה, מצעב עבד אלגליל סאכב בלביסי, מפקד בזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. בצה"ל מסרו כי גם הוא פשט לשטח ישראל במהלך הטבח.

לפי הצבא, השניים עסקו בתקופה האחרונה בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וחוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו.

בצה"ל ובשב"כ מגדירים את המשך המרדף אחר המעורבים בטבח, בחטיפות ובהחזקת החטופים כמשימה ערכית שאין להרפות ממנה.

בין 70 המחבלים שחוסלו במהלך ספטמבר היו שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. 17 מהמחוסלים היו מחבלים שהיו מעורבים בפשיטה לישראל, בחטיפת אזרחים ובהחזקת חטופים בשבי.

בין הבכירים שחוסלו נמנים מפקד חטיבת חאן יונס מחמד יאזורי, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס נאא'ל אבו עביד, ומפקד חטיבת צפון הרצועה עז אלדין ביכ. בנוסף חוסל מנהל מחלקת הכספים של הארגון, מחמד אבו עלואן.

ברשימת המחוסלים נמצא גם סאהר נדאל לטפי צקר, נהג האופנוע שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. עוד חוסל אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, שהשתתף בפשיטה ונטל חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל.

המחבלים שחוסלו צילום: דובר צה"ל

רצף החיסולים התאפשר לאחר עבודה מודיעינית ומבצעית ממושכת שהבשילה לכמה הזדמנויות בפרק זמן קצר. חלק מהמחבלים מסתתרים במנהרות או נטמעים באזורים צפופי אוכלוסייה, ולכן לעיתים נדרש מעקב ממושך עד להשגת ודאות באשר לזהותם ולמיקומם וליצירת התנאים לביצוע התקיפה.

לאחר השלמת תהליך האישור, התקיפות מבוצעות בידי חיל האוויר ומרכז האש הפיקודי. בצה"ל ציינו גם ביחס לתקיפות השבוע כי ננקטו מראש צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, ובהם שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

לפי הערכת צה"ל, חמאס אינו נמצא עוד במבנה הצבאי והשלטוני שבו היה ערב 7 באוקטובר 2023. המבנה הגדודי האורגני שלו פורק, שרשרת הפיקוד הבכירה נפגעה ותשתיות רבות הושמדו. עם זאת, בצבא מזהים ניסיונות של הארגון להשתקם ולהתחמש מחדש.

במהלך ספטמבר התמקד פיקוד הדרום, בין היתר, בסיכולים ממוקדים של גורמים העוסקים בהתעצמות, בפגיעה במפקדות מוסוות ובנטרול מוקדי שליטה של חמאס. בצה"ל אומרים כי הפעילות נגד ניסיונות השיקום וההתארגנות מחדש של הארגון נמשכת.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.