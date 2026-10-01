קפטן סמית מאצ'צ'אר, הטייס ההודי שנדקר במהלך האירוע בטיסת פליי דובאי FZ1073, הועבר מסעודיה לאבו דאבי לצורך המשך טיפול רפואי והחלמה.

משרד החוץ של הודו מסר כי מאצ'צ'אר קיבל תחילה טיפול רפואי בבית חולים בסעודיה, שם נחת המטוס לאחר האירוע. בהמשך הוחלט להעבירו לאבו דאבי.

שגריר הודו באיחוד האמירויות הגיע לבית החולים וביקר את מאצ'צ'אר. השגריר עדכן כי מצבו של הטייס טוב. קודם לכן הוא נפגש גם עם בני משפחתו והבטיח להם את מלוא הסיוע האפשרי לבריאותו ולשלומו.

שגרירות הודו באבו דאבי והקונסוליה ההודית בדובאי ממשיכות לעמוד בקשר עם הרשויות המקומיות ולעקוב אחר מצבו.

בהודעת משרד החוץ ההודי נמסר: "אנו מצדיעים פעם נוספת לגבורה ולאומץ של קפטן סמית מאצ'צ'אר". עוד הביעו בהודו הערכה לתמיכה שלה זכה הטייס ברחבי העולם בעקבות מעשיו.

מאצ'צ'אר נפצע באירוע החמור שהתרחש במהלך טיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, לאחר שהטייס השני דקר אותו. נוסעים ואנשי צוות השתלטו על הדוקר, ובמקביל הוענק למאצ'צ'אר טיפול רפואי ראשוני עד לנחיתת המטוס בסעודיה.

ד"ר שוטה מוסייב, רופא שיניים שהיה בין הנוסעים בטיסה וסייע בהשתלטות על הדוקר, סיפר לאחר מכן כי טיפל בטייס הפצוע ועצר את הדימומים החזקים מהם סבל עד לנחיתה בסעודיה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בעקבות האירוע כי ככל הנראה הטייס הדוקר ניסה לרסק את המטוס על יושביו.