מעל 50 ראשי ישיבות הסדר מרחבי הארץ התכנסו בסוף השבוע במלון רמדה שבירושלים במסגרת "שבת ראשי ישיבות" - הכינוס השנתי של איגוד ישיבות ההסדר. באירוע השתתפו בין היתר גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי.

במהלך האירוע, השר סמוטריץ' התייחס לתקופת הבחירות המתוחה ואמר: "מי שחושב שמפעל ההתיישבות, החוות ביהודה ושומרון וישיבות ההסדר והמכינות חסינים מפני מהפך פוליטי, מוזמן להיזכר במה שכבר ראינו בעבר. מה שנבנה בעמל של עשרות שנים יכול להיחרב באבחת החלטה של ממשלה אחת".

עוד הוסיף סמוטריץ': "כבר ראינו איך ממשלת השינוי ניסתה לפגוע בכל מחיר בתקציבי ישיבות ההסדר ואת מדיניות ההקפאה המוחלטת של מירב מיכאלי כשרת תחבורה. היום נשמעות שוב הצהרות על צעדים מרחיקי לכת על סגירת כלי תקשורת ימניים, הדחת זיני, גופמן ובכירים נוספים, על הקפאת הבנייה ביו"ש.

במקביל, גם אחרי השביעי באוקטובר רעיון העיוועים של הקמת מדינה פלסטינית ממשיך להיות מדובר על ידי גולן ואייזנקוט. אם תקום חלילה ממשלת אייזנקוט-עבאס, מה שעמלנו עליו במשך שנים ייחרב ביום אחד".

באיגוד הוקירו את פועלם של סמוטריץ' ואוסטרינסקי והודו על תרומתם הגדולה למפעל ישיבות ההסדר ולציונות הדתית, ובפרט על הסיוע המתמשך של קק"ל לפרויקטים של בינוי ושיפוץ בעשרות ישיבות ברחבי הארץ. השניים קיבלו שי מיוחד בדמות בית מזוזה מבזלת שנאספה ברמת הגולן במהלך הנחת היסודות למבנה הראשון שנבנה במסגרת תמיכת קק"ל בישיבות ההסדר.