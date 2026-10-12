אחרי האירוע המוחי: יונתן רזאל ליווה את בתו לחופה (צילום: אבנר שאקי)

המוזיקאי והזמר יונתן רזאל ליווה הערב (שני) את בתו הבכורה רבקה לחופה, כשהוא מנגן ושר את השיר "ממקומך", במהלך חתונתה עם אברהם ישעיהו בן דוד באולם מייפל בפתח תקווה.

המעמד המרגש מתרחש חודשים ספורים לאחר שרזאל אושפז בבית החולים בעקבות דימום מוחי, ומאז הוא נמצא בתהליך שיקום.

כזכור, לפני מספר חודשים אושפז רזאל במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים בעקבות דימום מוחי. מבית החולים נמסר אז כי הזמר אושפז במצב קשה, אך היה בהכרה וקיבל טיפול רפואי מלא ומקיף מהצוותים הרפואיים.

לאחר מספר שבועות של אשפוז חל שיפור במצבו, והוא שוחרר לביתו במצב טוב להמשך תהליך השיקום.