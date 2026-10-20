שבוע וחצי לאחר שסרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל (21) נהרג בהתהפכות האמר בדרום לבנון, משפחתו דורשת מצה"ל תשובות על נסיבות התקרית וטוענת כי מדובר באסון שניתן היה למנוע.

"אנחנו לא מצליחים להבין מה קרה לנו. ברור שהיה מחדל גדול שבגללו הבן שלנו נהרג", אמר אביו בני ל-ynet ותהה: "מי מאשר להאמר בודד לנסוע בשטח לבנון בכלל?"

לטענת האב, ההאמר שבו נסע בנו נע ללא ליווי, בניגוד לנהלים, כדי להסיע חייל שהיה אמור לצאת לביתו. "אם הבן שלי היה נהרג בתקרית מבצעית לא הייתי מדבר, אבל ככה? האמר אחד נע בשטח לבנון? זה לא נתפס בכלל".

הוא טוען כי גם הגעת כוחות הסיוע התעכבה. "מישהו פישל בתפקידו, נתן להאמר לנוע לבד, וכשהם התהפכו פשוט לא היה לו סיכוי להינצל". לדבריו, המשפחה דורשת תחקיר מקצועי ומהיר שימנע הישנות מקרים דומים.

אליאב, ששירת בגדוד ההנדסה 603 של חטיבה 7, הותיר אחריו הורים, שני אחים ובת זוג ענבר שסיפרה על הרגע שבו הבינה שאיבדה אותו: "כשראיתי את כמות הקצינים פה, הבנתי שהנורא מכל קרה. אני לא מעכלת את האסון שפקד אותי ואת כולנו".

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל משתתף בצער המשפחה השכולה והפצועים וימשיך ללוותם. הנושא מצוי בתחקיר וטרם הוצג למשפחה השכולה, לכשיסוכם הוא יוצג לה בשקיפות".