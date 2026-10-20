השגריר והשר לעניינים אסטרטגיים לשעבר רון דרמר זכה באות הוקרה מיוחד מטעם ארגון "נפש בנפש", על פעילותו רבת השנים בזירה הבינלאומית ועל תרומתו לקידום האינטרסים של מדינת ישראל.

האות הוענק במסגרת הטקס ה-12 של פרסי "בוני ציון" על שם סילבן אדמס, שנערך השבוע לציון יום העלייה, ובו הוענקו פרסים לעולים ממדינות דוברות אנגלית שהצטיינו בתחומי עשייה מגוונים.

ההוקרה לדרמר ניתנה על פועלו לאורך עשרות שנים בחזית הדיפלומטיה הישראלית, על חלקו בהובלת מהלכים אסטרטגיים לאומיים ועל תרומתו לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם. במסגרת הטקס בחרו המארגנים להעניק לו אות מיוחד, לצד הפרסים שחולקו לעולים שפעילותם בולטת בתחומי המדע, הרפואה, החינוך, ההתנדבות, התרבות והספורט.

הטקס התקיים כחלק מאירועי יום העלייה, ונועד להוקיר את תרומתם של עולים שבחרו לבנות את חייהם בישראל והפכו לדמויות משמעותיות בתחומי פעילותם. השנה צוין הטקס בפעם ה-12, ובמסגרתו הוענקו פרסים לשמונה עולים ממדינות דוברות אנגלית, לרבות בקטגוריות מפעל חיים ומנהיגות צעירה.

אחד הפרסים המרכזיים בטקס, פרס מפעל החיים, הוענק לפרופ' מרטה ויינשטוק-רוזין, פרמקולוגית בעלת שם עולמי ומפתחת התרופה "אקסלון" לטיפול בחולי אלצהיימר. עבודתה המחקרית תרמה להתקדמות חקר המוח ולפיתוח טיפול שסייע למיליוני מטופלים ברחבי העולם.

בקטגוריית המדע והרפואה זכה ד"ר פיליפ קליפשטיין, המדען הראשי הבכיר של חטיבת המחקר והפיתוח בחברת SCD. קליפשטיין נבחר בזכות פעילותו בתחום טכנולוגיות האינפרא-אדום ופיתוחים המשמשים במערכות ביטחוניות ובאמצעי ראיית לילה, שחלקם הפכו לתקן מקובל בזירה הבינלאומית.

פרס החינוך הוענק לרבנית חנה הנקין, מייסדת ונשיאת מדרשת "נשמת", על פעילותה לקידום לימוד תורה ומנהיגות תורנית לנשים, לצד תרומתה לשילוב חברתי ולחיזוק החברה בישראל.

בתחום הפעילות ההתנדבותית זכתה נעמי סטוצ'ינר, מייסדת בית איזי שפירא, שפועלת במשך יותר מארבעה עשורים לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, לשילובם בקהילה ולהרחבת ההזדמנויות העומדות בפניהם בישראל ומחוצה לה.

בקטגוריית התרבות, האמנות והספורט הוענק הפרס לעמי ברן, נשיא איגוד האתלטיקה בישראל ומנכ"ל איגוד הסופטבול הישראלי. ברן זכה להוקרה על תרומתו לקידום הספורט בישראל, לטיפוח דור הספורטאים הבא ולחיזוק הקשר בין ישראל לקהילות יהודיות בתפוצות באמצעות פעילות ספורטיבית.

פרס ההשפעה הגלובלית הוענק לדניאל אברהם, מנכ"לית ReGrow Israel, על פעילותה לחיבור בין החדשנות החקלאית הישראלית לבין המאמצים לקידום ביטחון תזונתי בעולם. במסגרת פעילותה היא עוסקת גם בשיקום הכלכלי והחקלאי של יישובים בדרום הארץ ובצפונה.

פרס המנהיגות הצעירה הוענק לברק שוורץ, יוצר תוכן ומייסד GRIT for Good, שהשתמש בניסיונו כמאמן כדורסל כדי לקדם פעילות הסברה וחוסן בזירה הבינלאומית. התכנים שהוביל הגיעו למיליוני צופים, תוך שילוב הספורט כאמצעי להצגת סיפורה של ישראל.

הפילנתרופ סילבן אדמס, שעל שמו נקרא הפרס ומשמש נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל, התייחס לתרומתם של העולים למדינה ולמשמעות החלטתם להשתקע בה.

"כוחה הגדול ביותר של מדינת ישראל הוא אנשיה", אמר אדמס. "אנו אומה שקמה בזכות עולים, חלקם הגיעו לכאן בשנים האחרונות, ואחרים הם צאצאיהם של מי שעלו ארצה לפני עשרות שנים".

לדבריו, העלייה אינה מסתכמת במעבר לישראל, אלא כרוכה גם בבחירה להיות שותפים לעיצוב עתידה. אדמס ציין כי הזוכים בפרסי "בוני ציון" מבטאים את תרומתם של עולים בתחומי המדע, החינוך, התרבות, הקהילה והספורט.

"הישגיהם הם תזכורת רבת עוצמה לכך שהעלייה לישראל אינה מסתכמת רק בשיבה הביתה, אלא גם בלקיחת אחריות על עיצוב עתיד המדינה", אמר. "הביטוי הנעלה ביותר של הציונות הוא ההחלטה לקום ולעשות מעשה - לבחור לעלות לישראל ולשוב הביתה".

מייסד-שותף ומנכ"ל ארגון "נפש בנפש", הרב יהושע פס, הדגיש: "יום העלייה הוא הזדמנות להוקיר את העולים שבחרו בישראל כביתם, ואת תרומתם המתמשכת לחברה ולמדינה. אנו מאמינים שעשייתם תמשיך להדהד עוד שנים קדימה ולהוות השראה לעולים נוספים לבחור בישראל ולהיות חלק מעתידה.