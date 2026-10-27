שלושה תושבי הנגב נעצרו בחשד למעורבות בניסיון לשחד בוחרים לקראת הבחירות לכנסת ה-26, באמצעות חלוקת כספים בתמורה להצבעה למפלגת רע"ם.

שלושת החשודים מתגוררים בפזורת שגב שלום ובערערה בנגב, ועל פי החשד היו מעורבים בהכנת כספים שנועדו לחלוקה לאזרחים כדי להשפיע על אופן הצבעתם בבחירות.

במסגרת החקירה ערכו השוטרים חיפושים בבתי החשודים ואיתרו סכומי כסף גדולים במזומן, שהוחזקו בתוך מעטפות. נוסף על הכסף נתפסו פתקים וממצאים נוספים, שלפי המשטרה עשויים להיות קשורים לעבירות הנחקרות.

שלושת החשודים הועברו לחקירה ביחידת ההונאה של המחוז הדרומי. בהמשך היום הם צפויים להיות מובאים בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה.