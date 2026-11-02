באוגוסט 2021 נפל דבר בספורט הישראלי ובקרב ילדים רבים בארץ. היה זה כאשר לוחמת הטקוואנדו אבישג סמברג השיגה את מדליית הארד באולימפיאדת טוקיו שנדחתה בשנה בשל מגיפת הקורונה וגרמה לענף הלחימה האולימפי להיכנס לכל בית בישראל.

היום (שני) הודיעה הספורטאית האולימפית, לוחמת הטאקוונדו סמברג על פרישה מהענף ומהספורט כשהיא רק בת 25.

במסיבת עיתונאים שקיימה יחד עם איגוד הטקוואנדו והוועד האולימפי בישראל, הודיעה סמברג היום על פרישה בשל "הקשיים שהפכו לאתגר".

"כשהייתי ילדה, מהשיעור הראשון זה הפך לחוג האהוב עלי. הטאקוונדו היה אהבה ממבט ראשון, חיכיתי לימי ראשון ורביעי, הייתי מסיימת את האימון מאושרת, מדברת בהתלהבות על כך בעיטה וכל מהלך. ההורים לא הבינו ממה אני כל כך מתלהבת וחשבו שזה יעבור לי, אבל עם הזמן אי אפשר היה להתבלבל. הספורט הזה הפך לכל עולמי".

סמברג סיפרה על שגרת האימונים כבר מגיל 9, כשאמרה: "בגיל 9 שמעתי על האולימפיאדה - תבינו שספורט לא היה חלק מהבית. מאותו רגע הבנתי שאני הולכת לעשות הכל כדי להיות שם. אני יושבת פה אחרי שתי אולימפיאדות, עשרות מדליות ושנים בטופ העולמי - ומודיעה על פרישה מהספורט שהיה בשבילי הכל. נתתי כל כולי בדרך".

"הגשמתי חלומות, הענף לימד אותי עבודה קשה, משמעת ברזל, נתן לי אמונה שאני יכולה להשיג הכל. בתקופה האחרונה הקשיים הפכו להיות אתגר. הבנתי שהלב שלי כבר לא שם כי ידעתי איך הרגשתי כשהוא כן היה. הבנתי שאני צריכה להמשיך הלאה".

וכך, כשהיא רק בת 25 פורשת סמברג שהביאה את ענף הטאקוונדו לכל בית בישראל, לאחר שזכתה במדליית הארד באולימפיאדת טוקיו כשהיא בת 19 בלבד.

עוד קודם לכן זכתה סמברג במדליית ארד באליפות העולם לנוער ובמדליית ארד באליפות אירופה עד גיל 21, כאשר בשנת 2020 הוכתרה לאלופת אירופה לבוגרות וב-2022 זכתה במדליית כסף באליפות אירופה.

באולימפיאדת פריז 2024 נחלה סמברג כישלון כשהודחה בשמינית הגמר, במה שהיה בין היתר גורם משמעותי להחלטה לפרוש בגיל צעיר.