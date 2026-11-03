עו"ד שבות רענן, ממקימות פורום נשות המילואימניקים, פנתה היום לנפתלי בנט בקריאה לפעול להקמת ממשלה ציונית רחבה בהשתתפות הליכוד והציונות הדתית, במקום ממשלה שתישען על המפלגות החרדיות ותעניק פטור מגיוס לתלמידי ישיבות.

בפנייה אישית שפרסמה על רקע המגעים להרכבת הממשלה הבאה, הביעה רענן אמון ביכולתו של בנט לגשר על המחלוקות בין המפלגות הציוניות.

"נפתלי, זו קריאה אישית ונוקבת, שמגיעה מתוך אמון בכך שאתה האדם הנכון ליצירת תיקון בעת הזו", כתבה.

רענן הזהירה: "אסור לכם להפוך אותנו לאידיוטים שימושיים של הרל"ביזם ולהקים ממשלה שנסחטת בידי כוחות לא ציוניים ואף אנטי ציונים".

"אם תקימו ממשלה עם יהדות התורה ותתנו להם פטור מגיוס (ותשמרו את האוטונומיה), זה יהיה הרבה יותר חמור מאשר ללכת לממשלה ציונית מורכבת, אבל הכרחית", טענה.

לדבריה, על בנט לפעול להקמת "ברית משרתים אמיתית", שתעניק עדיפות למי שנושאים בנטל הביטחוני. היא מתחה ביקורת על מי שמסרבים להתגייס בזמן מלחמה, וטענה כי אין לאפשר את שימור האוטונומיה החרדית על חשבון צורכי הביטחון.

רענן הזכירה לבנט את החלטתו בעבר להקים ממשלה בניגוד להבטחות הבחירות שלו, בנימוק שהדבר נדרש לטובת המדינה.

"עשית את זה פעם אחת. מניעת בחירות נוספות והפרת הבטחת בחירות בשביל מה שהיה נראה לך נכון למדינת ישראל", כתבה, והוסיפה כי גם כעת עליו לקבל החלטה קשה מבחינה פוליטית.

בהמשך התייחסה לתוכנית "מהפכת המשרתים" שהציג בנט, וקראה לו שלא לוותר על עקרונותיה בשל שיקולים קואליציוניים. "דיברת רבות על מהפכת המשרתים והצגת את התכנית הכי רצינית ומקיפה עבור התיקון ההכרחי הזה. אל תוותר על המה עבור המי", הדגישה.

רענן קראה לבנט לפעול יחד עם יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', כדי לגבש בסיס משותף לממשלה.

"אתה פוליטיקאי משופשף. תנהיג ותעזור לגדי, ביבי וסמוטריץ' למצוא ביחד איתך בסיס טוב לממשלה ציונית. תמצאו מנגנונים שיתגברו על חוסר האמון המובן, ותהיו המנהיגים הנדרשים בעת הזו לעם ישראל בארצו", כתבה.

לדבריה, גם הליכוד והציונות הדתית חייבות להיות חלק מברית המשרתים, ותוצאות הבחירות מחייבות את המפלגות למצוא דרך לשיתוף פעולה.

"רק 'ביחד נתקן' אומר ביחד אמיתי. גם עם הליכוד והציונות הדתית. שתיהן חלק הכרחי בברית המשרתים", הוסיפה.

בסיום פנייתה הביעה רענן תקווה שבנט יפעל למניעת הקמת ממשלה שלדבריה תהיה מנוגדת לעקרונות שעליהם התחייב בפני הציבור המשרת. "אני מאמינה ביכולת שלך לעשות את הדבר הנכון עבור מדינת ישראל והציבור המשרת", סיכמה.