בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) את העתירה נגד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שביקשה לחייב אותו לקבוע מועד לבחירת מבקר המדינה, אך מתח ביקורת חריפה על התנהלותו ועל העיכוב הממושך בקיום פסק דין קודם בנושא.

"ההימנעות הממושכת מקיום פסק הדין - פגיעה חמורה בסדרי השלטון והמשטר", כתבו השופטים בהחלטתם. הם גם חייבו את אוחנה בתשלום הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים.

ההחלטה מגיעה לאחר חודשים של מחלוקת סביב הליך בחירת מבקר המדינה הבא, שהחל בהצבעה שנויה במחלוקת במליאת הכנסת, נמשך בפסילת תוצאותיה בבית המשפט והוביל לעימות בין יו"ר הכנסת לבין היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק.

ראשיתה של הפרשה ב-3 ביוני 2026, כאשר הכנסת התכנסה לבחור את מחליפו של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. בהליך התמודדו עו"ד מיכאל ראבילו והשופט בדימוס יוסף אלרון.

מאחר שאף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הדרוש בסיבוב הראשון, נערכה הצבעה נוספת. אלא שבמהלך ההליך התעוררה סערה לאחר שחברי כנסת מהליכוד צילמו את פתקי ההצבעה שלהם ופרסמו את בחירתם, אף שההצבעה אמורה להתקיים בחשאיות.

בעקבות האירועים הופסקה ההצבעה, ולאחר התייעצויות התקיים סבב נוסף, שבו נבחר ראבילו ברוב של 61 קולות לעומת 57 לאלרון.

הבחירה עוררה עתירות לבית המשפט העליון בטענה לפגיעה בעקרון חשאיות ההצבעה. ב-2 ביולי פסל בג"ץ את ההליך בשל פגם מהותי והורה לקיים הצבעה חדשה לבחירת מבקר המדינה.

יומיים לאחר מכן, ב-4 ביולי, הסתיימה כהונתו של אנגלמן, ומאז נותר תפקיד מבקר המדינה בלתי מאויש.

למרות פסיקת בג"ץ, אוחנה לא כינס את הכנסת להצבעה חוזרת. בעקבות זאת הוגשו פניות ועתירות נוספות בדרישה ליישם את ההחלטה ולחדש את הליך הבחירה.