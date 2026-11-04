נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הלילה (רביעי) כי אין בכוונתו להורות על תקיפה צבאית מיידית נגד איראן, אך הדגיש כי הכוחות האמריקניים מוכנים לפעולה אם יידרשו לכך. במקביל, הביע אופטימיות בנוגע להתקדמות המגעים עם טהרן.

בריאיון לעיתון "פייננשל טיימס" הביע טראמפ שביעות רצון ממצבה של ארצות הברית בעימות עם איראן. "זה מצב מצוין", אמר.

הנשיא דחה את הגדרת העימות כמלחמה מתמשכת, והזכיר את התקיפות האמריקניות נגד מתקני הגרעין האיראניים.

"אנחנו לא באמת במלחמה, כי תקפנו אותם באמצעות מפציצי B-2 וחיסלנו את הפוטנציאל הגרעיני שלהם. אחר כך תקפנו אותם שוב, אבל אם חושבים על זה, כבר הרבה זמן לא באמת נלחמנו בהם, שישה חודשים, אולי יותר".

"אני לא רואה בזה מלחמה כמו באוקראינה, או מלחמות כמו מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה", הוסיף טראמפ.

בהתייחסו לאפשרות של פעולות צבאיות נוספות, נמנע הנשיא מלפרט את תוכניותיו. עם זאת, אישר כי ארצות הברית ממשיכה לנהל משא ומתן עקיף עם איראן, שבמסגרתו נדונה גם סוגיית מלאי האורניום המועשר שנותר בשטחה.

"למרות שהוא נמצא מתחת למאות טונות של סלעים, הייתי אומר שאני לא מרוצה מכך שהוא יישאר שם", אמר טראמפ. "אז זה אחד הדברים שאנחנו מדברים איתם עליהם. אבל אתם יודעים, אנחנו מקיימים שיחות, ונראה איך כל זה יתפתח".

טראמפ הבהיר כי הצבא האמריקני ממשיך לשמור על מוכנות מבצעית, אף שאינו רואה בשלב זה צורך בפעולה מיידית. לדבריו, הכוחות האמריקניים "ערוכים ומוכנים לפעולה אם נצטרך, אבל ייתכן שלא תהיה לכך שום סיבה".

בהתייחסו להתקדמות המשא ומתן עם איראן, הביע הנשיא ביטחון בעמדתה של וושינגטון ואמר: "נראה שאנחנו משיגים את כל מה שאנחנו רוצים".