ראשי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות קדם-צבאיות התכנסו אמש (חמישי) בישיבת ההסדר בשדרות לדיון בסוגיית השירות המשותף של גברים ונשים בצה"ל ובקשיים הלכתיים שעליהם מדווחים חיילים דתיים.

במוקד הכינוס עמדה פעילותו של הקו החם שהקים לאחרונה מטה "עז בנמ"ר", שנועד להעניק ליווי וסיוע לחיילים הנתקלים במהלך שירותם במצבים המעוררים מבחינתם קשיים בשמירת ההלכה.

המפגש נערך בהמשך לכינוס רבנים שהתקיים בירושלים לפני מספר חודשים, ובמסגרתו ביקשו המשתתפים לבחון דרכים להרחבת הפעילות וליצירת שיתוף פעולה בין מוסדות התורה והגורמים המלווים חיילים דתיים.

בין המשתתפים היו הרב יהושע שפירא, הרב דוד פנדל, הרב דוד ג'יאמי, הרב אליהו זיני, הרב דוד תורג'מן, הרב יהודה סדן, הרב יהושע ואן דייק, הרב צבי קוסטינר, הרב נעם ולדמן, הרב משה חי בהרב, הרב אמיר ממן, הרב טל שאולין, הרב פנירי, הרב אשי בלייכר, הרב משה שחור והרב דרור אריה.

במהלך הכינוס הוצגו פניות ראשונות שהגיעו למטה מאז פתיחת הקו החם, ונערך דיון על אופן הטיפול במקרים ועל הצורך ביצירת מענה רחב יותר לחיילים.

ראש מחלקת הרבנות הצבאית, הרב אודי שוורץ, הציג בפני המשתתפים את האתגרים הנוגעים לשירות המשותף בצה"ל.

הרב שוורץ הבהיר כי עמדת הרבנות הצבאית היא ששילוב פרמדיקיות ונהגות קו בתנאים שנדונו אינו תואם את ההלכה ואת הוראות הפקודה. הוא התייחס גם לקשיים הקיימים בנושא בקרב כוחות המילואים.

ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל, הדגיש את חשיבותן של יוזמות ציבוריות עצמאיות, גם כאשר הן אינן צומחות מתוך המסגרות הישיבתיות הרשמיות.

הרב פנדל סיפר על יוזמות שהובילו בעבר תלמידי ישיבתו להרחבת לימוד התורה בקרב אברכים, והסביר כי לעיתים דווקא פעילות שאינה מנוהלת ישירות בידי ראשי הישיבות יכולה להניע שינוי משמעותי.

פגישת הרבנים צילום: ללא קרדיט

ראש ישיבת רמת גן, הרב יהושע שפירא, קרא לצרף ראשי ישיבות נוספים למהלך ולחזק את איגוד ישיבות ההסדר, במטרה לגבש עמדה משותפת ומתואמת מול צה"ל.

הרב דרור אריה, ממטה "עז בנמ"ר", התייחס לצורך באיחוד השורות סביב הנושא. "הסוגיה הזאת היא סוגיה שיש בה קונצנזוס, ואנחנו באמת צריכים לשבור את הראש איך מטפלים בה. הדבר הכי חשוב הוא שנצליח לייצר שפה משותפת, כך שלצה"ל יהיה ברור מהם הגבולות שצריך לשמור עליהם", אמר.

הרב אריה ציין כי המטה מקיים קשר גם עם הרבנות הצבאית, וכי לצד העלאת המודעות הוא מבקש לספק פתרונות מעשיים לפניות המגיעות מחיילים.

הרב אליהו זיני קרא לנקוט עמדה תקיפה בנושא, וטען כי על צה"ל להקפיד על ההלכה המעוגנת בפקודות הצבא ולא להעדיף על פניה הנחיות שמקורן בפסיקות בג"ץ.

במהלך הדיון הודגש כי פעילות המטה נעשית מתוך הערכה לעבודת הרבנות הצבאית ולפעילות איגודי הישיבות.

הרב דוד תורג'מן סיפר על עדויות שהגיעו אליו מחיילים ומקצינים בנוגע לקשיים בשירות המשותף. לדבריו, קצין בכיר במטכ"ל הביע בפניו התנגדות לשילוב פרמדיקיות בנגמ"שים עם לוחמים, ותיאר את המצב כפגיעה מוסרית בנשים ובגברים כאחד.

הרב יהודה סדן הדגיש כי לצד העיסוק בקשיים ההלכתיים יש להמשיך ולחזק את ההכרה בחשיבות השירות בצה"ל, בגבורת הלוחמים ובמסירות הנפש שלהם.

ראש ישיבת מצפה רמון, הרב צבי קוסטינר, התייחס למקרה שבו תלמידיו נשלחו לכלא הצבאי לאחר שסירבו להשתתף בפעילות בנמ"ר עם פרמדיקית מטעמים הלכתיים. לדבריו, התלמידים עמדו על עקרונותיהם, ובהמשך התקבלה עמדתם באופן שהוביל לשינוי חיובי בהתנהלות הצבא.

הרב דוד ג'יאמי הביע תמיכה בפעילות המטה והדגיש את אחריותם של ראשי הישיבות לשמירת אורח חייהם הדתי של תלמידיהם במהלך השירות הצבאי.

הרב חיימי טייטלבוים, ראש מכינת קשת, הציג דברים ששמע לדבריו מגורמים בכירים ברבנות הצבאית, שתיארו מצב חמור בתחום הצניעות. הוא קרא לפעול בנחישות לאכיפת הוראות הצבא הנוגעות לשמירת ההלכה.

בעקבות הכינוס פרסם מטה "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" בארגון חותם הודעת תמיכה ביוזמה, לצד ביקורת על התנהלות הצבא. "אנו מודות לרבנים שנדרשים לסוגיה החמורה של פגיעה בקדושת המחנה בצה"ל ובלוחמים. אין כיום כתובת בצבא ואין אחראי על קדושת המחנה. זה מצב חמור מאין כמותו שיוצר נזקים ומשברים של ממש", נמסר.

במטה בירכו על פתיחת הקו החם וקראו לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולרמטכ"ל אייל זמיר להתערב בנושא. "אנו מברכות על הקמת קו הפניות של מטה עז בנמ"ר ככתובת לחיילים ומקוות כי שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר יתעשתו ויידרשו לתיקון המצב, בדגש על שמירת ההלכה בצה"ל והשמירה על צביונו היהודי של הצבא", נמסר.