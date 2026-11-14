סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, שוקל ברצינות לוותר על התמודדות לנשיאות בבחירות 2028, אף שהוא נחשב לאחד המועמדים הבולטים לרשת את הנשיא דונלד טראמפ. כך עולה מדיווח של רשת CNN, המבוסס על שיחות עם 12 מקורבים לסגן הנשיא.

על פי הדיווח, ואנס טרם קיבל החלטה סופית, אך התבוסה הרפובליקנית בבחירות האמצע, המשבר בתנועת MAGA והמתיחות הגוברת בינו לבין טראמפ סביב המלחמה באיראן גורמים לו לבחון מחדש את תוכניותיו הפוליטיות.

לצד השיקולים הפוליטיים, גם חייו האישיים ממלאים תפקיד בהתלבטות. ואנס, בן 42 ואב לארבעה ילדים, בוחן את המחיר המשפחתי הכרוך במרוץ לנשיאות ובאפשרות של כהונה בבית הלבן.

"לא אופתע משום החלטה שיקבל", אמר אחד ממקורביו ל-CNN. "הוא רק בן 42. הוא צעיר מספיק כדי לבצע קאמבק, אם הנסיבות הנוכחיות יהפכו הצלחה לבלתי אפשרית. ייתכן פשוט שזה עדיין לא הזמן שלו".

אחד ממוקדי המתיחות בין ואנס לטראמפ, לפי הדיווח, הוא המלחמה המתמשכת באיראן והשלכותיה על מעמדה הפוליטי של המפלגה הרפובליקנית. יממה לאחר התבוסה בבחירות האמצע פרסם ואנס פוסט שבו ייחס את ההפסד למלחמה באיראן ולקשר ההדוק עם ישראל.

הדברים עוררו, על פי הדיווח, את כעסו של טראמפ. שני גורמים המקורבים לממשל סיפרו ל-CNN כי הנשיא מתח ביקורת חריפה על סגנו בעקבות הפרסום, ואף ביקש ממנו להפסיק את מעורבותו במשא ומתן מול איראן.

בסביבתו של ואנס חוששים כי המשך המלחמה עלול להכביד על כל מועמד רפובליקני בבחירות הבאות, ולא רק על סגן הנשיא עצמו.

"השאלה היא לא אם ג'יי די מסוגל לעשות זאת", הסביר אחד ממקורביו. "השאלה היא כזו: אם המלחמה באיראן עדיין נמשכת, האם מישהו מהמפלגה הרפובליקנית מסוגל לעשות זאת? אם הם לא יסיימו את המלחמה באיראן, לאף רפובליקני לא יהיה סיכוי בבחירות 2028".

לפי הדיווח, ההתלבטות של ואנס נוגעת אפוא לא רק לשאיפותיו האישיות, אלא גם לשאלה באילו תנאים פוליטיים יתקיים המרוץ הבא לבית הלבן. בשלב זה הוא אינו שולל התמודדות, אך גם אינו ממהר להתחייב אליה.