בשעה 15:36 ביום שישי החלו מערכות המכ"ם והתקשורת של בקרת התעופה האמריקנית לספק נתונים לא עקביים. כעבור 18 דקות התקבלה ההחלטה החריגה: לעצור המראות בנמלי התעופה ברחבי ארצות הברית.

באותו רגע היו באוויר כ־3,500 מטוסים, בזמן שעל הקרקע החלה המתנה שנמשכה יותר מארבע שעות. לפי דיווח ABC, זו הפעם השנייה בלבד מאז פיגועי 11 בספטמבר שבה מוכרז עוצר המראות ארצי, אחרי התקלה בינואר 2023.

מאחורי העצירה לא עמדה סערת חורף, אלא תקלה בתשתית שמאפשרת לפקחים לנהל את התנועה בשמיים. שר התחבורה שון דאפי הסביר כי נתבים ומתגים ישנים הוצפו בנתונים והחלו להעביר מידע לא עקבי. לדבריו, הקשר ונתוני המכ"ם לא אבדו לחלוטין, והמטוסים שכבר המריאו הונחתו בבטחה באמצעות הנהלים הקיימים.

בנמלי התעופה הפכה התקלה למשבר של ממש. רויטרס דיווחה על עשרות אלפי נוסעים שנתקעו, יותר מ־6,600 טיסות שבוטלו ו־8,600 שהתעכבו. ב־20:15, שעון החוף המזרחי, הוסר העוצר, אך דאפי הבהיר שההמראות יתחדשו בהדרגה.

פתיחת המסלולים הייתה רק תחילת הדרך חזרה לשגרה. חברות התעופה נדרשו להתמודד עם מטוסים וצוותים שנותרו במקומות הלא נכונים ועם מגבלות המנוחה של הטייסים והדיילים. לפי Business Insider, השיבוש עלול להימשך ימים: גם מטוס שמוכן להמריא אינו יכול לצאת לדרכו בלי צוות זמין.

ההשלכות חרגו מגבולות ארצות הברית. לפי AP, גם המראות מאירופה לארצות הברית הושהו זמנית לבקשת רשות התעופה האמריקנית. בשבת כבר דווח על יותר מ־2,500 ביטולי טיסות נוספים בארצות הברית.

בממשל אמרו כי בשלב זה אין אינדיקציה למתקפת סייבר, אך החקירה טרם הושלמה. דאפי הפנה את הביקורת אל התשתיות המתיישנות ואל הקונגרס, ודרש 50 מיליארד דולר לחידוש מערכת בקרת התעופה. "תנו לנו את הכסף כדי לתקן אותה", אמר.