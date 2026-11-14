ח"כ אחמד טיבי תקף אתמול (שישי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות נאומו ביום שלישי באולם שאגאל בכנסת, והאשים אותו בהסתה נגד הציבור הערבי ונבחריו.

בריאיון לתוכניתם של אופירה אסייג, ברק סרי ואלי אוחנה בערוץ 12, הציג טיבי למצלמה הודעות שלטענתו שלח אליו נתן אשל, מקורבו של נתניהו, לפני הבחירות ואחריהן. לדבריו, מטרת הפניות הייתה לשכנע אותו ואת מפלגתו שלא לתמוך בחוק הנאשם.

"נתניהו, ביבי, תקשיב, אני בדרך כלל לא חושף שיחות ולא חושף וואטסאפ", אמר טיבי, ופנה ישירות לראש הממשלה.

"יא צבוע, שלחת אליי את העוזר האישי, את היועץ האישי שלך, ב-20 באוקטובר, שבוע לפני הבחירות. שלחת אותו שוב ב-21 באוקטובר לשלוח לי. שלחת אותו גם ב-23:30, אחרי פרסום התוצאות ב-27".

טיבי טען כי הפניות עסקו בניסיונות להשפיע על הצבעות בכנסת. "הוא, כמוך, חשש מחוק הנאשם. רציתם לשכנע אותי ואותנו לא לתמוך בחוק הנאשם", אמר.

במהלך הריאיון שלף טיבי את הטלפון הנייד שלו והציג את ההודעות למצלמה. "הנה, הנה, אני אעשה דבר שלא עשיתי אף פעם", אמר. כשנשאל מי שלח לו את ההודעות, השיב: "נתן אשל, נתן אשל". לטענתו, לאחר פרסום תוצאות הבחירות נעשה ניסיון נוסף להשפיע על עמדתו: "אתה, אחר כך ביום הבחירות, ב-23:30, רציתם להניא אותנו מלהצטרף לאיזנקוט".