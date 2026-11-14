לינא קאסם (זידאן), כבת 60 מדליית אל-כרמל, יצאה היום (שבת) לקנות ממתקים בכפר מנדא, אך לא שבה לביתה. רימון רסס שהשליכו אלמונים לעבר קונדיטוריה בכפר התפוצץ ופגע בה באורח אנוש לעיני בעלה. היא פונתה לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם נקבע מותה כעבור כשעה. קאסם היא האישה ה-20 שנרצחה מתחילת השנה בחברה הערבית.

בפיצוץ נפצעו שלושה בני אדם נוספים, בהם בעלה של הנרצחת, שעל פי הדיווח נדרס בידי העבריינים. שניים מהפצועים, גבר ואישה כבני 50, נפגעו באורח בינוני, ואדם נוסף נפצע באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים רמב"ם בחיפה והאיטלקי בנצרת.

תושבים בכפר סיפרו כי בימים האחרונים התרחשו באזור כמה אירועי ירי והשלכת רימונים, שחלקם אף תועדו והופצו ברשתות החברתיות. לדבריהם, "הכתובת הייתה על הקיר". במקביל לרימון שהושלך לעבר הקונדיטוריה, הושלך רימון נוסף בנקודה אחרת בכפר.

עדי ראייה תיארו רגעי בהלה קשים בעקבות הפיצוץ. "הפיצוץ הרעיד את כל האזור. חשבנו שהתפוצץ טיל במקום. ראינו זכוכיות מתעופפות לכל עבר, אנשים רצים, נשים וילדים בוכים. מיהרנו לתפוס מחסה. אם היינו קרובים יותר, היינו עלולים להיהרג", סיפרו מבקרים ששהו באזור.

חובש רפואת חירום במד"א, איאד היבי, סיפר כי עם הגעת הצוותים לזירה התגלתה תמונה קשה. "כשהגענו למקום ראינו המולה ומספר אנשים שנפצעו. סיפרו לנו שהם נפצעו מרימון. התחלנו בטיפול רפואי לכל הפצועים. אישה כבת 60 נפצעה באורח אנוש, מיד ביצענו פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבה אנוש".

כוחות גדולים של המשטרה ולוחמי מג"ב פתחו בסריקות ובפעילות מבצעית בעקבות האירוע. בהמשך הודיעה המשטרה על מעצרם של שלושה חשודים במעורבות בהשלכת הרימון ועל איתור הרכב שעל פי החשד שימש אותם והוסתר לאחר המעשה.

על פי הערכות ביישוב, החשודים ביקשו לפגוע באדם מסוים, ומשלא הצליחו לאתר אותו, פגעו בבית עסק השייך לקרוב משפחתו. מדובר בהערכה שטרם אומתה באופן רשמי.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, הגיע לזירה וקיבל סקירה על התקדמות החקירה והמעצרים. "זה ערב קשה מאוד, שבו אישה הולכת לקנות ממתקים למשפחה ולא חוזרת הביתה", אמר.

המפכ"ל הוסיף: "היום לדאבוני אישה נרצחה על לא עוול בכפה. הרוצחים המתועבים, כפי שבישר פה מפקד המחוז, עצורים ואנחנו נבוא איתם חשבון ועם מי ששלח אותם".

לוי הבטיח כי המשטרה תמשיך לפעול נגד ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. "הבטחנו שלא נרים ידיים ונכניס את העבריינים אחד-אחד לכלא ונביא לשקט בכפרים וביישובים הערביים. בתוך המלחמה הארוכה והקשה הזו אנחנו מנצחים, אבל היום זה סוג של הפסד - אבל לא נוותר". במשטרה מסרו כי המפכ"ל הנחה להפעיל את כלל הכוחות והאמצעים הנדרשים כדי לאתר ולעצור את כל המעורבים באירוע.