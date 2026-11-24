ב־7 באוקטובר, כשרוב המדינה עוד ניסתה להבין מה קורה, יצחק הומינר כבר היה בדרך לדרום. הוא מפקד צוות בזק"א, ויצא עם הצוות שלו למקומות שאף אחד לא היה מוכן לראות.

הוא חזר הביתה אדם אחר. "מה שראיתי בדרום טלטל אותי מאוד, שום דבר לא הכין אותי לזוועות שראינו", הוא מספר. "כשחזרתי הביתה, בקושי הצלחתי לענות לטלפון".

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יצחק הוא אבא לתשעה ילדים. אחרי אותם ימים הוא לא היה מסוגל לעבוד במשך תקופה ארוכה. הבית לא עצר לחכות: ההוצאות המשיכו, החשבונות הגיעו, והחובות הלכו וגדלו.

"עוד לפני שאני קונה אוכל הביתה, אני צריך להבין איך אעמוד בהחזרים של אותו חודש", הוא אומר.

היום יצחק עדיין בטיפול. למרות הקושי הנפשי והטראומה, הוא חוזר לעבוד. אבל החזרה לעבודה לא מוחקת את החובות שנצברו בתקופה שבה לא יכול היה לעבוד. "החובות חונקים אותי", הוא אומר בפשטות.

מי שיצא באותו בוקר לעזור לאחרים, צריך עכשיו שיעזרו לו. "אני צריך את העזרה שלכם כדי לצאת מהחובות ולחזור לפרנס את המשפחה והילדים שלי", אומר יצחק. "לא קל לי לעשות את זה, אבל מבקש מכל מי שיכול, תכניסו תרומה בקישור ותעזרו לי לעבור את התקופה הזאת".

הקמפיין "סומך נופלים" נפתח כדי להוציא את יצחק מהמשבר הכלכלי. היעד הוא 20,000 ₪, ועד עכשיו נאספו 4,800 ₪. חסרים עוד 15,200 ₪, וכל תרומה מקרבת את היום שבו יצחק יוכל לפרנס את תשעת ילדיו בלי לפחד מתחילת כל חודש.

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46.

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