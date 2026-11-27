ריאיון עם איתן קלאפיש

כשאיתן קלאפיש השתחרר משירות המילואים בינואר 2024, לאחר שלושה חודשי שירות במלחמת חרבות ברזל, הוא חזר לביתו ולשגרת חייו.

אלא שהמלחמה המשיכה ללוות אותו בכל מקום שאליו הגיע. התמונות, הריחות והזיכרונות לא הרפו ממנו, ורק כעבור חודשים ארוכים הבין כי גם הוא נפצע במלחמה.

בשיחה בפודקאסט מיוחד במסגרת מיזם "צועדים ומצדיעים" של גבעת התחמושת ומשרד המורשת, לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, מספר קלאפיש על ההתמודדות היומיומית עם הפציעה שאינה נראית לעין, על הבית שמצא בבית הלוחם של ארגון נכי צה"ל ועל היוזמה שהקים למען הלומי קרב המגיעים מרקע חרדי.

קלאפיש, ששירת כלוחם בנצח יהודה בשירותו הסדיר, גויס עם פרוץ המלחמה ליחידה המטכ"לית לפינוי שלל. במסגרת תפקידו עסק באיסוף אמצעי לחימה, ציוד ומסמכים של האויב. משימה שעל פניה נשמעת טכנית, אך המציאות שאליה נחשף הייתה קשה בהרבה.

"כל מה שאספנו בעצם דימם. כל מה שנגענו בו היה ספוג בדם", הוא משחזר ומספר על הריח שדבק בו ובחבריו בעקבות העיסוק המתמשך בציוד.

במהלך השירות לא היה לו פנאי לעכל את המראות. לדבריו, כבר בשבעה באוקטובר השתנה אופן החשיבה שלו. "בשנייה אחת הסוויץ' משתנה. מתחילים לעבוד על אוטומט. כל מה שעושים, עושים כבר באוטומט".

אלא שגם לאחר שפשט את המדים, אותה דריכות לא נעלמה. הוא התקשה לישון, סבל מהפרעות אכילה ומחרדה קיומית והיה משוכנע שהמתקפה בשבעה באוקטובר הייתה רק הקדמה למה שעוד צפוי להתרחש בישראל.

בנסיעות בכבישים, כל חפץ שהונח בשולי הדרך עורר בו חשד. פעם אחר פעם התקשר למשטרה ודיווח על מטענים חשודים. המציאות האזרחית שאליה שב התערבבה עם הזיכרונות משירות המילואים.

"זו תחושה שאני עדיין נלחם. אני לא באמת בבית, אני עדיין שם. כל מה שאני רואה זה שדה קרב, כל מה שאני חי זה שם", הוא מספר.

נקודת המפנה הגיעה באוגוסט 2024, במהלך משמרת בעבודתו בתחום האבטחה. קלאפיש חווה התקף חרדה קשה, שבעקבותיו נלקח ממנו נשקו ולמחרת פוטר מעבודתו.

"באותו רגע הבנתי שאני לא מצליח לעשות את מה שאני אמור לעשות. הבנתי שיש לי בעיה".

מי שסייע לו לעשות את הצעד הראשון היה עורך דין שפגש אותו שוב ושוב במהלך אותם חודשים והציע לו לשבת לשיחה. לאחר שפוטר, נענה קלאפיש להצעה ובעזרתו החל בהליך ההכרה בפציעתו.

בנובמבר 2024 הגיע לראשונה לבית הלוחם. שם, לאחר חודשים של בדידות ותחושה שהסובבים אותו מתקשים להבין את שעובר עליו, פגש אנשים שהתמודדו עם קשיים דומים.

"בית הלוחם זה בית", הוא אומר. "מצאתי פה אנשים שנמצאים באותה סיטואציה, מדברים איתי על אותה אשמה, על אותם התקפי זעם ועל אותם תסמינים, על הדריכות הזאת".

מתוך ההתמודדות האישית שלו צמחה גם יוזמה חדשה. במסגרת תוכנית מנהיגות בבית הלוחם הקים קלאפיש מסע שיקום המיועד לפצועים המגיעים מרקע חרדי. התוכנית כוללת עשרה מפגשים בליווי מנחה ועובד סוציאלי, ועוסקת בין היתר בשאלות של זהות.

קלאפיש מספר על חרדים רבים שהתגייסו במהלך המלחמה ושירתו במערכי זיהוי החללים ובמשימות שבהן נחשפו למראות קשים. לדבריו, לצד ההתאמות הנדרשות בשירות הצבאי, יש להבטיח מענה מותאם גם בתהליכי השיקום.

"גייסתם אותנו, השתמשתם בנו, תדאגו גם להמשך", הוא אומר.

הקבוצה שהקים הולכת ומתגבשת לכדי קהילה, ושאיפתו היא להרחיב את הפעילות לכל בתי הלוחם בארץ ולפתוח מחזורי שיקום נוספים.

ביום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל מבקש קלאפיש מהציבור לזכור גם את מי שפציעתם אינה ניכרת כלפי חוץ. הוא מספר על השיפוטיות שבה נתקלים הלומי הקרב, על המבוכה הכרוכה בחשיפת ההתמודדות הנפשית ועל הקושי להסביר לסביבה את התנהגותם.

"אנשים לא מבינים למה אנחנו מגיבים כמו שאנחנו מגיבים", הוא אומר ומבקש מהציבור לגלות יותר סבלנות והבנה כלפי מי שמתמודדים עם פציעה נפשית. "פשוט לנסות כמה שיותר להכיל אחד את השני".

אולם דווקא כשהשיחה מגיעה ליום ההוקרה המוקדש לו ולחבריו הפצועים, קלאפיש מבקש להפנות את ההוקרה לאנשים שנושאים עמו את משא הפציעה מדי יום - רעייתו וילדיו.

"אני חושב שאת ההוקרה המרכזית צריך להביא למשפחות, כי מי אני בלי אשתי והילדים שלי, שנותנים לי עוד סיבה לקום בבוקר".

הוא מספר על רעייתו, שיודעת מתי לוותר לו ומתי לדחוף אותו קדימה, שאינה מאפשרת לו לשקוע בדיכאון, ועל ילדיו, שמגלים הבנה ומכילים את הקשיים המלווים את חייהם.

"אני חושב שאת ההוקרה המרכזית מגיעה להם, בעיקר להם", הוא מסכם, "כי בסוף הם סוחבים אותנו, וזה הרבה יותר כבד".