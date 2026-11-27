שאלה: האם מותר לעשות איפור קבוע שדומה לקעקוע? יש מי שהצורך שלו בכך גדול מאוד, כגון נשים שגבותיהן נשרו בעקבות טיפולים אונקולוגיים, או מי שנפצע ויש לו בפניו צלקות קשות, ועל ידי קעקוע בצבע העור הצלקת תטושטש. כמו כן יש נשים בגיל השלישי שסובלות מפרקינסון וידיהן רועדות, וקשה להן מאוד להתאפר בכל יום כפי שהיו רגילות, או נשים שיש להן אלרגיה לחומרי האיפור, וכל עוד היו צעירות נמנעו מלהתאפר, אך ברבות השנים הן חשות צורך גדול לעשות זאת.

ויש שרצונם לעשות איפור קבוע אינו מבוסס על צורך גדול, אלא שכך הם רוצים, כגון נשים שמבקשות לחסוך את זמן האיפור בכל יום. ישנם גם נשים או גברים שמשתוקקים לעשות קעקוע, אך כיוון שהם יודעים שהדבר אסור מהתורה, הם מבקשים לעשות קעקוע זמני. האם הדבר מותר?

תשובה: לפני שנבאר את התשובה, צריך להגדיר מהו קעקוע ומהו איפור זמני.

מהו קעקוע אסור

ככלל יש לעור שתי שכבות, החיצונית (אפידרמיס) מורכבת מתאים שמתחלפים ונושרים בתוך כמה שבועות, ולכן כל עוד הצבע חודר רק לשכבה החיצונית הוא ילך וידהה לכל היותר בתוך כמה שבועות.

לעומת זאת בשכבה הפנימית (דרמיס), הצבע נשאר לכוד בתוך תאים שאינם נושרים, ולכן אף שבמשך הזמן גם התאים ששם מתחלפים, כיוון שהם אינם נושרים, הצבע נשאר באותה רקמה. וכך הוא נותר לאורך שנים, ורק כעבור שנים רבות הוא דוהה מעט.

הקעקוע האסור נעשה בעבר על ידי חיתוך העור והכנסת צבע דרך מקום החיתוך, וכך כאשר העור התרפא והתאחה, נותר הצבע לכוד בעומק העור לצמיתות. כיום עושים זאת על ידי ניקוב העור בנקבים דקים שדרכם מכניסים את הצבע לעומק העור.

מהו איפור קבוע או קעקוע זמני

איפור קבוע נעשה בשיטה של קעקוע רגיל, אלא שבקעקוע רגיל מחדירים כמות גדולה של צבע חזק לעומק השכבה הפנימית של העור (דרמיס), ואילו באיפור קבוע מוחדר צבע פחות חזק בכמות קטנה ובאופן שטחי יותר. הבדל זה נובע מכך שמטרת האיפור הקבוע היא ללוות את תווי הפנים המשתנים עם השנים, ולכן הוא נקבע מתחילה באופן כזה שידהה כעבור כמה שנים, ויהיה ניתן לחזור ולהתאימו מחדש כפי הצורך. אך אם היה נשאר לצמיתות, הוא היה הופך בהדרגה ללא מתאים בשל שינויי הגיל והעור. לסיכום: קעקוע נשאר כל החיים, ואילו איפור קבוע דוהה לאחר כמה שנים.

דעת המתירים - האיסור בקעקוע לצמיתות

יש מקילים וסוברים שהאיסור הוא רק בקעקוע לצמיתות, וכפי שפירש רש"י (ויקרא יט, כח; גיטין כ, ב) שכתובת קעקע "אינה נמחקת עולמית", ואילו איפור קבוע אינו לצמיתות. וכן כתבו עוד ראשונים שכתובת קעקע נשארת לעולם, ומהם: ריב"ן, רבנו הלל, בכור שור, ר"י פלטיאל, רי"ד, אור זרוע, החינוך, ריטב"א ועוד. וכן הגדירו כמה אחרונים: קרבן אהרן, קיצור שולחן ערוך קסט, א, ערוך השולחן אבן העזר קכד, כ.

טענות נוספות להיתר

גם אם נאמר שאיפור קבוע נחשב כמו קעקוע לצמיתות, יש סוברים שהואיל ואין בו אותיות איסורו מדברי חכמים, ואזי יהיה אפשר להתירו לצורך גדול של מניעת בושה, שכן כלל הוא ש"גדול כבוד הבריות" שדוחה איסורים של חכמים (ברכות יט, ב). נבאר את דבריהם:

ראשית, לדעת רבי שמעון (מכות כא, א), רק כתובת קעקע של שם עבודה זרה אסורה מהתורה, ועשיית שאר כתובות קעקע אסורה מדברי חכמים (תוספות גיטין כ, ב, 'כתובת'; תוספות רא"ש שם; רבי יהונתן מלוניל שם כא, א).

ואף שלדעת רוב רובם של הפוסקים הלכה כדעת תנא קמא שכל צורה אסורה מהתורה (רמב"ם עבודה זרה יב, יא; יראים, אורחות חיים; מאירי; ריטב"א; רבנו ירוחם, ועוד רבים), יש סוברים שהלכה כרבי שמעון (רבי יהונתן מלוניל, קיצור פסקי הרא"ש מכות ג, ו; רבנו בחיי על התורה), ובשעת הדחק אפשר לסמוך עליהם.

כמו כן יש הסוברים שאף לדעת תנא קמא רק אותיות אסורות מהתורה, ואילו שאר צורות אסורות מדברי חכמים. כך כתב בשו"ת מעיל צדקה סי' לא, וכן דייק מרמב"ם וראשונים נוספים. וכך כתב בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ו יורה דעה א, יג). אומנם לדעת רוב הפוסקים כל צורה אסורה מהתורה (ראב"ד, ר"ש משאנץ, תפארת ישראל, ערוך לנר, חיים לעולם יורה דעה כ, מנחת חינוך רנג, ג), ואף צורה ללא משמעות אסורה (ערוך לנר, יד הקטנה).

לסיכום: לדעת מקצת הפוסקים קעקוע שאינו בצורת אותיות אסור מדברי חכמים, ולשיטתם אפשר לעשותו כדי למנוע בושה גדולה, כגון להסתיר צלקת או לצייר גבות שנשרו.

פסקי המתירים

יש שמתירים איפור קבוע בדוחק, וכפי שכתב הרב אליהו אברג'ל (דברות אליהו ו, כז) שהמקילות יש להן על מה לסמוך, משום ספק ספקא. וכך כתב מנחת אשר (ב, נו) שבמצב של דוחק גדול יש להקל, כגון אישה עם צלקת בפניה. וכך כתב בשו"ת שרגא המאיר (ח, מד-מה).

בטהרת הבית (ג, ח עמ' כח-לג), על סמך צירוף כל הסברות, הראשון לציון הרב עובדיה יוסף הקל באיפור קבוע גם לנוי. וכך כתב במגדל צופים (ג, לג), וכן הרב עזרא בצרי (תחומין י, עמ' 282), והרב זלמן נחמיה גולדברג (שו"ת בניין אריאל יורה דעה עמ' 116). סברה נוספת להיתר, אפשר לומר שגם הסוברים שכל צורה אסורה, הכוונה לכל צורה שהיא זרה לגוף, אבל איפור קבוע שהוא מלווה את צורת הגוף ואינו יוצר צורה זרה לגוף מותר. ואם מקבלים סברה זו, אזי אפשר שלכל צורך יהיה מותר לעשות איפור קבוע.

דעת המחמירים

לעומת זאת, לדעת המחמירים דין איפור זמני כדין קעקוע קבוע, שכן הוא נעשה באותה דרך, על ידי החדרת צבע לעומק העור. ואף שהוא מחזיק מעמד רק כמה שנים, גם קעקוע שמחזיק מעמד כמה שנים נחשב קעקוע. וכפי שמשמע מלשון ה'נימוקי יוסף' (מכות כא, א), שכתב שכתובת קעקע האסורה היא זו ש"ניכרת שם זמן גדול", וכך כתב רבי יהונתן מלוניל (מכות שם). ולדעתם גם כאשר הראשונים כתבו שכתובת קעקע היא 'לעולם', כוונתם שהיא מחזיקה מעמד כמה שנים ואינה כשאר כתיבה שדוהה לאחר כמה שבועות.

וכן אין לדעתם להתחשב בדעת מקצת הפוסקים שסוברים שאיסור התורה הוא רק בקעקוע של אותיות, אלא יש להורות כדעת רוב הפוסקים שכל קעקוע אסור מהתורה. וכן פסקו למעשה בשו"ת שבט הלוי (י, קלז), להורות נתן (י, סד). וכן נפסק בספרים נוספים של רבני זמננו (ראו שו"ת אבני דרך ב, ז). ולכך נטה בהוראה ברורה (ביאור הלכה הארוך קפ, א, ז).

הלכה למעשה

למעשה, הרוצים להקל לעשות איפור קבוע לשם נוי, רשאים לסמוך על הסוברים שאין בכך איסור, אך כיוון שיש מחמירים, ויש מהם שסוברים שהוא אסור מהתורה, לכתחילה נכון להחמיר. ואולם כאשר האיפור הקבוע נצרך כדי למנוע בושה, כגון לצייר גבות שנשרו או להעלים צלקות, אפשר לכתחילה לסמוך על המקילים הסוברים שאיפור קבוע מותר. זאת משום שגם לדעת רבים מהמחמירים, איפור קבוע אסור מדברי חכמים בלבד, והתירו חכמים לעבור על דבריהם כדי למנוע בושה גדולה.

חדר בלי דלת

שאלה: האם חדר שיש לו פתח בלי דלת לסוגרו חייב במזוזה?

תשובה: לדעת הרמב"ם (תפילין ומזוזה ו, א), פתח שאין לו דלת פטור ממזוזה (וכן דעת החינוך תכג; וכל בו סוף הלכות מזוזה). ואולם לדעת רוב הראשונים, גם פתח בלי דלת חייב במזוזה (ראב"ד שם; ריא"ז מזוזה מג; רא"ש מזוזה ח; רבנו ירוחם כא, ז. וכן עולה מרש"י, רבי יהונתן מלוניל, רי"ד, נימוקי יוסף, מנחות לג, א). למעשה, יש לקבוע בו מזוזה ללא ברכה (ש"ך רפו, כה).

תקרה

שאלה: האם חדר בלא תקרה חייב במזוזה?

תשובה: חדר שנועד לשמש כבית אך אין בו תקרה - פטור ממזוזה משום שאינו ראוי לדירה, ואם חלקו מקורה, אם חלק זה צמוד לפתח ויש בו ארבע על ארבע אמות - חייב במזוזה (רבנו ירוחם; שולחן ערוך יורה דעה רפו, יד). אבל אם החדר משמש לייעודו בלא תקרה, כגון חצר אחורית או פטיו (חצר פנימית), חייב במזוזה, שכן יש חיוב מזוזה גם על חצר שמוקפת חומה ויש לה פתח (פתחי תשובה רפו, יג; יד שאול ט).

המסיר תפילין, האם כשישוב להניחן יברך?

שאלה: המסיר את התפילין על מנת לחזור להניחן, האם כשיניחן שוב יצטרך לברך?

תשובה: לא יברך שוב, הואיל ולא הסיח את דעתו מהן. אבל אם התכוון להסירן למשך יותר מחצי שעה, כשיחזור להניחן יברך שוב. וכן אם הסירן כדי להתפנות בשירותים או כדי להפיח, אף שהסירן למשך דקות ספורות, כיוון שהיה חייב להסירן, כשיחזור להניחן יברך שוב (ראו פניני הלכה חפצי קודש ג, יא, 12).