הרב מאיר כהנא בדבר תורה לפרשת השבוע- פרשת וישלח

פרשת וישלח נפתחת בחוסר ודאות. יעקב שולח מלאכים אל עשו אחיו, והם חוזרים ואומרים לו: "בָּאנוּ אֶל אָחִיךָ אֶל עֵשָׂו וְגַם הֹלֵךְ לִקְרָאתְךָ וְאַרְבַּע מֵאוֹת אִישׁ עִמּוֹ" (בראשית לב, ז). למה הוא הולך לקראתי? מה הוא רוצה? פניו למלחמה או לשלום? העמימות בפסוק מלמדת שגם יעקב אבינו נשאר בסימן שאלה, ולכן הוא מתארגן לכל האפשרויות. הוא שולח מלאכים עם שליחות ברורה: "וָאֶשְׁלְחָה לְהַגִּיד לַאדֹנִי לִמְצֹא־חֵן בְּעֵינֶיךָ" (שם, ה), והם חוזרים בלי תשובה ברורה. רק מידע על כך שעשו בא עם ארבע מאות איש. והמידע הזה יוצר חוסר ודאות משמעותי מאוד.

אנחנו יודעים שחז"ל, מצד אחד, משבחים את יעקב אבינו שנערך לדורון, לתפילה ולמלחמה (רש"י כאן פסוק ט) והמדרש אפילו מספר שרבי יהודה הנשיא למד מיעקב אבינו איך כדאי לפנות אל הקיסר (בראשית רבה עה, ה). אבל מצד שני יש בדברי חז"ל גם ביקורת על דרכו של יעקב אבינו בפרשה. במדרש רבה (פרשה עה, ג) מובאת דעה, שפנייתו של יעקב אבינו אל עשו היתה מיותרת, כי עשו "לדרכו היה מהלך". המדרש מביא את הפסוק מספר משלי (כו, יז) "מַחֲזִיק בְּאָזְנֵי־כָלֶב עֹבֵר מִתְעַבֵּר עַל־רִיב לֹּא־לוֹ". כלומר, אדם שנכנס אל מריבה מיותרת, דומה למי שמושך לכלב באזניים, ומתפלא שהכלב נובח עליו.

ממשיך המדרש ומביא משל, לאדם שעובר דרך אזור של שודדים. פתאום הוא רואה שם מישהו ישן ואומר לעצמו: אוי ואבוי, הוא ישן פה באזור של השודדים, צריך להעיר אותו ולהזהיר אותו! הוא מעיר את הבן אדם ואומר לו: תקשיב, אסור להיות כאן, יש כאן שודדים. אומר לו הישן: עד עכשיו השודד היה ישן, עכשיו הערת את השודד... כלומר, חז"ל אומרים שיכולנו אולי לפעול אחרת, ולא להיכנס חזיתית לעימות עם עשו עכשיו.

הרי יש כאן תהליך טבעי של היפרדות מעשו. אנחנו יודעים שעשו נמצא במעבר הדרגתי מארץ ישראל להר שעיר, לאחר שהתחתן עם אהליבמה בת ענה מבני שעיר החורי, ובסוף הפרשה מתואר שעשו לוקח את כל רכושו ועובר להר שעיר: "וַיִּקַּח עֵשָׂו אֶת־נָשָׁיו וְאֶת־בָּנָיו וְאֶת־בְּנֹתָיו וְאֶת־כָּל־נַפְשׁוֹת בֵּיתוֹ וְאֶת־מִקְנֵהוּ וְאֶת־כָּל־בְּהֶמְתּוֹ וְאֵת כָּל־קִנְיָנוֹ אֲשֶׁר רָכַשׁ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיֵּלֶךְ אֶל־אֶרֶץ מִפְּנֵי יַעֲקֹב אָחִיו, כִּי־הָיָה רְכוּשָׁם רָב מִשֶּׁבֶת יַחְדָּו וְלֹא יָכְלָה אֶרֶץ מְגוּרֵיהֶם לָשֵׂאת אֹתָם מִפְּנֵי מִקְנֵיהֶם". (לו, ו-ז) לכן אומרים חז"ל: "לדרכו היה מהלך", מה היית צריך את כל המתנות הללו? יש כאן תהליך טבעי, ויעקב אבינו לא היה צריך להתערב בו.

הביקורת הזאת של חז"ל מצד אחד, והשבחים מן הצד השני, מבטאים את אי הוודאות הזו. כשאנחנו שרויים באי ודאות מול האויבים שלנו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון ששליחותו המיוחדת של עם ישראל בעולם, לפעול בתוך המציאות אל מול הגויים המבקשים להצר את צעדינו, כוללת גם תקופות של סימני שאלה כאלה, ואנחנו, בניו של יעקב אבינו, נצטרך להתמודד גם איתן.

חוסר הוודאות הזה יכול להסביר לנו גם את ההוראות שנותן יעקב לשליחים המובילים את המנחה לעשו. ניסוח שנראה תמוה בפשט. אחרי המלאכים ששלח בתחילת הפרשה, כתוב: "וַיָּלֶן שָׁם בַּלַּיְלָה הוּא וַיִּקַּח מִן הַבָּא בְיָדוֹ מִנְחָה לְעֵשָׂו אָחִיו" (בראשית לב, יד). הוא מכין מנחה ואומר לשליחים: "כִּי יִפְגׇּשְׁךָ עֵשָׂו אָחִי וּשְׁאֵלְךָ לֵאמֹר לְמִי אַתָּה וְאָנָה תֵלֵךְ וּלְמִי אֵלֶּה לְפָנֶיךָ. וְאָמַרְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיַעֲקֹב מִנְחָה הִיא שְׁלוּחָה לַאדֹנִי לְעֵשָׂו" (שם, יח-יט). באופן פשוט הכוונה היא "כי" במובן של "כאשר". כלומר, כאשר עשו ישאל אותך - כך תשיב לו. לכאורה, זה לא מובן: הרי שלחת אותו אל עשו עם מנחה. למה הוא צריך שישאלו אותו שאלות? שיגיד כמו שאמר יעקב למלאכים הראשונים: "כֹּה אָמַר עַבְדְּךָ יַעֲקֹב" (שם, ה)! מדוע יעקב מצווה את השליחים להמתין לשאלות של עשו?

ההסבר המתבקש הוא, ש"כי" בפסוק הזה מתפרש כ"אם". יעקב אינו שולח את המנחה בכל מקרה, אלא משגר "בלון ניסוי". הוא אומר לשליח: אתה הולך עם המקנה. פשוט לך. אם אתה עובר מול עשו והוא לא אומר לך כלום ולא רוצה כלום, תמשיך ללכת. רק אם עשו יעצור אותך, אמור לו שזו מתנה עבורו. הכוונה אינה לשאלה מתעניינת של עשו, אלא לחקירה: 'למי אתה? ואנה תלך? ולמי אלה לפניך?' יש כאן שלטון בארץ ישראל או בהר שעיר, אתה לא יכול לעבור כאן סתם כך עם עדרים. עשו שולט בשטח ורואה מישהו שמגיע פתאום עם עדרים ושואל: 'איפה בדיוק אתה מתכוון לרעות את הצאן הזה?' רק אז עונה השליח: 'סליחה, אני לא מישהו זר. להפך - אני בא אליך, זו מתנה בשבילך.' יעקב אבינו עורך את הניסוי הזה, כמענה לחוסר הוודאות.

מטרת הביקורת של חז"ל, שנאמרת הרבה שנים אחר כך, היא לפקוח לנו את העיניים אל האתגרים שהקדוש ברוך הוא מציב לנו בכל דור ודור. יש מצבים בתולדות עם ישראל שבהם נצטרך לצאת למלחמה או לשלוח מתנות, ויש מצבים שבהם נצטרך פשוט להמתין לתהליכים שמוביל הקב"ה בעולם. האתגר שלנו הוא לא רק בפעולה עצמה, אלא גם בהתמודדות עם חוסר הוודאות. היכולת להתמודד עם חוסר הוודאות נדרשת לעם שתפקידו להוביל את העולם המורכב הזה אל תיקונו.

כבר יותר משלוש שנים שאנחנו במלחמה. שובם של החטופים בעזרת ה', וההישגים הצבאיים בכל החזיתות, עדיין לא הביאו אותנו עדיין אל היעדים של מניעת קיומו של אויב על גבולותינו, בעל יכולת ורצון לפגוע בנו. השנה הקרובה תהיה משמעותית מאד בקבלת ההחלטות של עם ישראל על המשך דרכנו.

בימים כאלה חשובה מאד היכולת של עם ישראל לפעול ביחד, כאיש אחד, מתוך שותפות עמוקה של כל חלקי האומה בתהליך קבלת ההחלטות. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך תמיד, והיום במיוחד "שלח אורך ואמיתך לראשיה שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך". אנחנו זקוקים לליווי האלוקי בקבלת ההחלטות, ואנו צריכים גם סייעתא דשמיא ביצירת התשתית הלאומית הרחבה, לחבר את עם ישראל למהלך אחד ולעמוד כאיש אחד כנגד כל הקמים עלינו.