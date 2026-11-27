מול שולחני במשרד הישיבה, ישיבת "מאיר הראל" במודיעין, ניצבת תמונתו של אחי סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד שנפל בגוש קטיף.

מאיר הי"ד היה בן ישיבת הסדר תלמיד חכם צעיר ברוך כשרונות בתחומים רבים, שיצא להגן על מדינת ישראל מתוך אמונה גדולה בצדקת הדרך. לאחרונה אני מרבה להביט בתמונתו ולהרהר עליו ועל נופלים כמותו על הגנת הארץ והמדינה ועל האחריות הגדולה שמוטלת על כתפנו שלא יהיה קורבנם של נופלינו לשוא, חלילה.

מאז כינונה של הכנסת החדשה אנו מתמודדים עם שורה של סימני שאלה ועם משבר הולך ומעמיק. על הפרק אפשרות שחלילה תוקם ממשלה הנתמכת ומחושקת ע"י מפלגות תומכות טרור אנטי ישראליות, שמבקשות לבטל את יהדותה של המדינה, ולהכתיב לה מדיניות שתפגע בריבונותה ובביטחונה. מאז הצלחתן בבחירות הן לקו בשכרון כח. נציגיהם אבדו את הבלמים. הם מכריזים בריש גלי ש"הם אדוני הארץ", המחזירים את כבודם האבוד ואת הארץ הקדושה לאדוניה האמיתיים, ומסלקים את הכובשים הזרים.

בערבית הם הכתירו את עצמם כבני "הדור הזקוף" ולא מחמיצים הזדמנות לעלוב ולהשפיל את כבודם של היהודים ונציגיהם, בקריאה לסילוקם: "ברה ברה"! משל היו כלבים.

הם בזים לתמימות הישראלית ולועגים לה. העם היושב בציון צופה במתרחש ועיניו כלות בתמהון, הכיצד נבחרי ציבור מוכנים לתלות את גורל המדינה באויביה ושונאיה, רק כדי לא לשבת יחד בממשלה באחדות עם רוב העם היהודי היושב בארץ, עם אחים שנלחמו איתם כתף אל כתף על הגנת המדינה ובניינה?! עם חברי כנסת גיבורי ישראל שנפצעו קשה במלחמה ועם חברי כנסת שכולים ששלמו את היקר מכל?! כיצד הם עומדים מנגד ומוחלים על כבודה של האומה, ועל כבודם של בניה שמסרו את נפשם על קיומה?!

האם טחו עינהם מראות?! או שמא אובססית השלטון גורמת להם עיוורון מרצון?! כיצד הם מוכנים להפקיד בידם את ההשפעה על ההחלטות הגורליות? או להקים ממשלת מיעוט שמעמידה בסימן שאלה את הלגיטימיות של החלטותיה ויכולתה לכפות את החלטותיה על הרוב היהודי במדינה? האם הם מעלים על דעתם שהציבור הרחב, רוב הציבור היהודי במדינה, יתן אמון בהחלטות ממשלה שמוטות ע"י המפלגות תומכות הטרור בסוגיות הקיומיות של המדינה של חיים ומוות מלחמה ושלום?! אלו לא רק שאלות ותהיות, אלה גם נקודות שבר.

אנו מתקרבים לימי חג החנוכה. בחג זה כמו בשאר החגים לזכר אירועי העבר ההיסטורים המכוננים, אנו מתבוננים באירועי העבר מתוך אמונה בקב"ה ובנצח ישראל, מתוך זכרון של ההיסטוריה רבת השנים של עמנו, למוד המשברים. ומתוך ביטחון גדול בקב"ה שיהפוך את המשברים שבהווה לברכה בעתיד.

בתחילת דרכי כבן ישיבה בישיבת מרכז הרב של סוף שנות השבעים זכיתי ללמוד שנים חשובות ובונות ממורנו הרב צבי יהודה זצ"ל. מי שעיצב את עולם התורה הדתי לאומי ברוח תורתו של אביו מרן הרב קוק זצ"ל . לרב צבי יהודה זצ"ל היתה משנה סדורה שהיוותה את הבסיס לתהליכי זמננו, והוא היה חוזר עליה באוזננו בצורה שיטתית, כדי שתחרת בזכרוננו, ותהפוך להיות חלק בלתי נפרד מתודעתנו.

אחד מפרקיה של משנתו הוא היחס למורכבות של המציאות ולסיבוכים הנוצרים בתוכה. וכפי שהוא כינה אותם ה"סיבוכים". פרק זה נלמד לראשונה מיעקב אבינו כפי שהסביר מרן הרב צבי יהודה זצ"ל בשיחתו לפרשת השבוע וישלח: "אחרי הענקיות של אברהם והעילאיות של יצחק, מופיעה הסיבוכיות של יעקב. לכאורה זה נראה כחולשה, אך המציאות היא שכל החיים מלאים הם סיבוכים.

האדם מלא סיבוכים פנימיים, סיבוכי יצר. אי-אפשר להתעלם מזה, ואי-אפשר להתחמק מזה! לכן אחרי שני הפנים הראשונים של הגבורה, הפעולתית הנגלית הבולטת של אברהם והנסתרת של יצחק, מתגלה הצד השלישי: הגבורה העליונה של סידור החיים בתוך הסיבוכים - אצל יעקב אבינו. ההדרכה האלוהית של דרך הישר, בתוך כל הסיבוכים: "אל תירא עבדי יעקב" (ישעיה מד ב. ירמיה מו כח). ומזה נמשך לכל הדורות כולם, "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם" (שמואל א, טו כט)" (שיחות הרצי"ה על התורה וישלח תשכ"ז).

הסיבוכיות היא אחד מיסודות הבנין של המציאות בעם ישראל בכל הדורות מאז יעקב אבינו ובמיוחד בדור של עקבתא דמשיחא, ובארץ ישראל, ובמה שקשור לסוגיות שבין ישראל לעמים:

"בנין בית ישראל הולך ומשתכלל מתוך כל הסיבוכים האלה, מתוך בירורי החשבונות בין יעקב לעשו לכל הדורות. מתוך כל הסיבוכים האלה מתגלה בירור של עומק אמונה, וכו'. כל צדדי יעקב ועשו שייכים לשמימיות האלוהית של סדרי ימות עולם וסדרי דור ודור אשר מתוכם מתגלה כל תוקף קודשא-בריך-הוא ישראל ואורייתא, וגם מתוך כל הסיבוכים שהם דווקא "לפני מלוך מלך לבני ישראל" (בראשית לו לא), כל בירורי הסיבוכים צריכים להעשות מתוך הידיעה "כי פי ד' דבר" (ישעיה א כ), "בדבר ד' שמים נעשו" (תהילים לג ו), ולא פחות מזה מהלכי שנות דור ודור מגלים את דבר ד'". (שם).

"מעשה אבות סימן לבנים" ומהם אנו אמורים ללמוד כיצד עלינו לנהוג בהווה לנוכח הסיבוכים והאתגרים: "באופן יסודי ומהותי, אנו שייכים לנפלאות הגבורה הענקית של אברהם אבינו, ולפנימיות עליונות מידת הדין של יצחק אבינו, שהם יסוד לכל הדורות. אולם על גבי זה, אנחנו כולנו מלאי סיבוכים ונפגשים בסיבוכים בכל מהלך ההיסטוריה שלנו. אין להתעלם להתחמק ולברוח מהם. יש להמשיך בגבורה בתוך הסיבוכים, ו"נצח ישראל" הולך ומתגלה דרך כל הסיבוכים". (שם).

הכותב הוא אל"מ במיל' ראש ישיבת ההסדר מאיר הראל מודיעין