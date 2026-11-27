דמיינו בניין מגורים גדול ושליו. יום אחד פורצת בו שריפה עזה. תוך דקות מגיעים למקום הכבאים - האנשים שאנו סומכים עליהם שיגנו עלינו ויכבו את האש. אלא שבמקום לפתוח את זרנוקי המים, הם שופכים דלק על המדורה שהם עצמם הציתו, מלבים את הלהבות לכל עבר ומותירים הרס כבד למבנה ולשמו הטוב.

כשהעשן מתחיל להתפזר, אותם כבאים מפנים אצבע מאשימה כלפי הדיירים עצמם. הם מאשימים אותם ברשלנות ודורשים מהם לשלם מכיסם על כל הנזק - בעוד שאיש מהם אינו נותן את הדין על הגפרור שהצית את הבערה מלכתחילה.

המשל הזה אינו דמיוני; הוא מתאר במדויק את תחושת האבסורד וחוסר הצדק המלווה חלקים נרחבים בציבור הישראלי בשנים האחרונות. מציאות שבה מיעוט בעל השפעה במוקדי הכוח של מערכות המשפט, האכיפה והתקשורת מכתיב את סדר היום הלאומי, בעוד הרוב המוחלט של האזרחים נותר פסיבי ושותק.

דפוס הפעולה חוזר על עצמו: האשמות חריפות מופנות כלפי נבחרי ציבור ולוחמים תוך גרימת נזק תדמיתי וכלכלי עצום למדינה, אך כאשר התיקים מתפוררים - איש מראשי המערכת אינו נדרש לשלם מחיר.

ראינו זאת בפרשת "כוח 100". לוחמי מילואים נעצרו והועמדו לדין לקול תרועה תקשורתית, רק כדי שכמה חודשים לאחר מכן יבוטלו כתבי האישום נגדם מחוסר ראיות ומפגיעה בהליך ההוגן. גם לאחר שהתברר כי ההדלפה שפגעה בלוחמים ובתדמית ישראל בעולם בוצעה בהוראת הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי - שהתפטרה והודחה בעקבות הפרשה - הטיפול הסתכם לעת עתה בצעדים משמעתיים ומנהליים, ללא העמדה לדין פלילי.

אותה תחושה של היעדר נשיאה באחריות עולה גם סביב משפטו של ראש הממשלה. לאחר שנים של חקירות ממושכות ומאות ימי דיונים, ולאור איתותי השופטים הקוראים למדינה לסגת מאישומים מרכזיים, חייבת להישמע דרישה ציבורית ברורה לבחון את אחריותם של מובילי החקירה והתביעה לשעבר - ובראשם פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן והמפכ"ל לשעבר רוני אלשיך וגם זה שהחזיקו בגרון..

בעוד שמערכת המשפט דורשת מכל אזרח ונבחר ציבור לתת דין וחשבון על כל החלטה, בכירי מערכות האכיפה נהנים מחסינות דה-פקטו מפני ביקורת וחקירה על שיקול דעתם, גם כאשר תיקים מרכזיים קורסים בקול רעש גדול.

מעבר לפגיעה האנושה באמון הציבור, למצב זה יש תג מחיר כלכלי כבד מנשוא. העלות הישירה של החקירות וההליכים המשפטיים מסתכמת במאות מיליוני שקלים מכספי המיסים של כולנו, והנזק העקיף למשק - הכולל שיתוק שלטוני, ריבוי מערכות בחירות ועיכובים בפרויקטים לאומיים - מוערך במיליארדי שקלים.

הפער הזה זועק לשמיים נוכח האופן שבו מתנהלת המחאה בישראל. בעוד שמתנגדי הממשלה והרפורמה המשפטית השכילו להוציא המונים לרחובות ולהשפיע על סדר היום, הציבור התומך בתיקון מערכת המשפט ובמשילות נותר ברובו בביתו.

עד מתי תימשך השתיקה הזו? בדמוקרטיה, הכוח אינו נמצא רק בקלפי אחת לארבע שנים. הכוח האמיתי נמצא בנוכחות האזרחית, ברחוב, ובנכונות לעמוד על שלנו ולדרוש שוויון אמיתי בפני החוק. כדי להביא לבדק בית יסודי במערכות השלטון והאכיפה, נדרשת התעוררות ציבורית שתבהיר אחת ולתמיד: קולו של הרוב לא יישאר עוד מאחורי הקלעים. הגיע הזמן לצאת לרחוב.