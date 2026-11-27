יו"ר ישר! ח"כ גדי איזנקוט הודיע בפוסט שפרסם לקראת שבת כי בכוונתו להקים ממשלה בשמונת הימים שנותרו עד תום המנדט שקיבל מנשיא המדינה.

איזנקוט אמר כי השבוע נחתמו הסכמים קואליציוניים עם ישראל ביתנו והדמוקרטים, וכי הוא פועל לחתימה בהקדם גם עם מפלגת ביחד. לדבריו, בכל תרחיש להקמת ממשלה הוא יפעל בתיאום עם שותפיו.

איזנקוט מתח ביקורת חריפה על התנהלות הליכוד במשא ומתן. לדבריו, צוותי שתי המפלגות נפגשו חמש פעמים בשבועיים האחרונים, ובחלק מהימים סירב הליכוד לקיים פגישות בתדירות שהציעה ישר!. הוא טען כי הליכוד לא הניח הצעה קונקרטית לאורך התקופה ומנסה למשוך זמן עד לפקיעת המנדט, לפלג את גוש השינוי ולהוביל לבחירות נוספות תחת הממשלה היוצאת.

לטענת איזנקוט, נציגי הליכוד סירבו להוציא מהממשלה את מי שכינה "הקיצוניים", להסכים להקמת ועדת חקירה ממלכתית או לדון בהרכב ממשלה שתעביר חוק שירות לכל. "נוח למקד את השיח ברוטציה, אבל הרוטציה היא רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת בנושאים שהם בליבת חיינו", אמר.

איזנקוט פירט את הפשרות שמפלגתו הייתה מוכנה לקבל. בסוגיית ועדת החקירה הממלכתית, לדבריו, ישר! הסכימה לאמץ חלקים ממתווה נשיא המדינה ולבקש מנשיא בית המשפט העליון לקיים התייעצות רחבה מזו שנדרשת בחוק לפני מינוי הוועדה. בסוגיית מערכת המשפט הציעה המפלגה להקים ועדה משותפת שתקדם, בלוח זמנים מוסכם מראש, רפורמה רחבה במערכת המשפט וביחסים בין הרשויות. במקביל דרשה לבטל לפני הקמת הממשלה את החוקים שעברו ושאותם תיאר כשנויים במחלוקת.

איזנקוט פנה גם לציבור המשרתים בסדיר ובמילואים שתומך בממשלת אחדות של מפלגות ציוניות. לדבריו, האפשרות להקים ממשלה כזו שתעביר חוק שירות לכל אינה עומדת כעת על הפרק. הוא טען כי החלופה שמציע הליכוד משמרת את הרכב הממשלה היוצאת ואינה כוללת חוק גיוס. עם זאת, אמר כי הוא עדיין מוכן לשותפות אם הליכוד יגלה נכונות למשא ומתן רציני ולפשרות.

איזנקוט אמר עוד כי הרוב הפרלמנטרי קידם השבוע הליכי חקיקה, והזכיר את ההצבעה בעד ועדת חקירה ממלכתית בנוכחות משפחות שכולות ואת פגישת ההיכרות של ח"כ מתן כהנא עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. הוא הוסיף כי אם יקים ממשלה, ימשיך לפעול להרחבתה גם לאחר הקמתה.