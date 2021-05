כלכלת המשפחה - תורה שחייבים ללמוד

אולי זה יפתיע חלק מאיתנו, אך ב'בית לכלכלה יהודית' מאמינים כי גם את הכסף צריך וחשוב לחבר לעולם הערכים. "אם כולם היו מודעים לגישת הכלכלה היהודית, הכול היה נראה אחרת", אומר הרב עמיצור אריאל" מייסד העמותה.

"רוב הציבור הדתי כלל לא מודע לכך שכשליש מהמצוות בתורה, עוסקות במישרין בנושאים כלכליים; בדיני נזיקין, חיוב קנסות, הלכות פועלים, דיני אונאה, צדקה, מתנות עניים, הלכות ריבית, שמיטה ויובל, ועוד ועוד. ניכר שתורת ישראל, מכוונת לחיי חברה וכלכלה, ישרים יותר, אחראיים יותר, מתחשבים יותר, ערכיים וקדושים יותר. ולכל זה יש ביטוי מעשי משמעותי בכלכלת משק הבית של כאחד ואחד", ממשיך הרב אריאל הצעיר.

"ה'אני מאמין' שלנו בבית לכלכלה יהודית, מוסיף הרב עמיצור אריאל, "היא שכלכלת משק בית טובה כהלכה הרוח והחומר מתחברים בהרמוניה מושלמת. עולם הערכים מהווה מניע אדיר להתנהגות כלכלית טובה ומושכלת, והניהול הכלכלי הטוב והרווחה הכלכלית מאפשרים את יישום התורה וערכיה בעולם המעשה באופן נבון ונכון יותר".

הרעיונות האלו עומדים להחשף לציבור הרחב בכנס מיוחד שיערך בשבוע הבא יחד עם ארגון פעמונים ותנועת שעלים להרשמה ופרטים ללא עלות כאן

כמה טעימות מהתכנים של הבית לכלכלה יהודית:

1. "אל תביאנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם", איננה רק תפילה. זו דרך חיים. כלכלת משק הבית אמורה להביא אותנו לעמידה ביעד הזה, להיות עצמאיים ולא תלויים. "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות". חשוב מאוד ללמוד הלכות צדקה ולקיים אותן. קודם כל ברובד האישי.

2. "איזהו חכם הרואה את הנולד" – צריך להסתכל קדימה, לראות את העתיד לבוא, ולהערך אליו מראש; חיסכון, יכולת החזר להלוואה, פיתוח יכולת השתכרות והכנסות פסיביות. הם ביטויים מעשיים של העיקרון הזה. לקיחת הלוואה ללא בדיקת יכולת החזר היא ההפך הגמור. עליה נאמר "לווה רשע ולא ישלם." המחשבה על העתיד לבוא היא יסוד חשוב ביהדות.

3. משיכת יתר, הלוואות, פריסה גדולה של תשלומים בכרטיסי האשראי, ושאר הדרכים של אשראי צרכני בריבית גבוהה מנוגדות לאיסור הריבית, במקרים רבים, על אף קיומו של היתר עסקה. הלוואות הנובעות מצריכה עודפת גם פוגעות משמעותית בכלכלת המשפחה לטווח הארוך. חשוב מאוד ללמוד הלכות ריבית.

'הבית לכלכלה יהודית' היא עמותה חדשה וייחודית שמטרתה לחבר בין עולם הכלכלה עולם התורה והערכים היהודיים. העמותה פעילה במחקר והנגשת המידע על מנת ליצר שינוי ערכי, חברתי ומוסרי בכל תחומי ההתנהגות הכלכלית.

הרעיון התחיל ביוזמה לסיוע למשפחות מאותגרות דיור באמצעות קרן הלוואות ללא ריבית והדרכה כלכלית. את המהלך הובילו יאיר כהן, מנהל בכיר בפעמונים בעבר וכיום בעלים ומנכ"ל של חברת אבני דרך, והרב עמיצור אריאל, בנו של רב העיר רמת גן לשעבר, הרב יעקב אריאל.

תוך כדי העיסוק במיזם הדיור, נוכחו השניים שחוסר מודעות כלכלית, והתנהגות כלכלית שגויה הולכים בד בבד עם חוסר מודעות להיבטים הלכתיים ורעיוניים ביהדות, שאינם מיושמים, גם בקרב הציבור התורני ביותר.

בעידודם של הרב שמואל אליהו והרב יעקב אריאל ובשותפות עם מגוון רחב של רבנים, כלכלנים, ואנשי חסד מכל החוגים קם "הבית לכלכלה יהודית" ששם לו למטרה לא פחות מאשר לחולל את "מהפכת הכלכלה היהודית".

להרשמה ופרטים ללא עלות כאן

מזמינים אתכם לכנס משותף ומיוחד במינו העוסק בחיבור ושילוב בין כלכלת המשפחה לעולם הערכי והיהודי. בכנס זה נלמד בכנס נלמד איך כלכלת משק בית והלכה הולכים יחדו. בכנס תקבלו גישה כוללת, מקצועית וערכית, לתחום ההתנהגות הכלכלית הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הערכי והיהודי.

בכנס לא רק נדבר גבוהה אלא ממש נלמד בתכלס איך נכון להתנהג בשביל לא להגיע למצוקות כלכלית והלכתיות.

אז למה אתם מחכים? תירשמו לכנס כאן, קחו כוס קפה ושבו על הספה לערב זוגי משפחתי, ותצאו עם ידע וכלים איך לנהל את כלכלת משק הבית שלכם נכון וערכי יותר.

מחכים לכם,

'הבית לכלכלה יהודית' ארגון 'פעמונים' ורשת 'שעלים'.

: Paste this code as high in the of the page as possible: : Additionally, paste this code immediately after the opening tag: