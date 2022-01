והשבוע ב"יוצאות לתרבות" 43 - מתארחות בתוכנית:

שירה סג"ל - ב"בת קול" בספוקן "כל בית צריך מרפסת", אורלי עבאדי - "עדת הראיה" שלנו על התכנית החדשה "למה ככה?", בתיה לסר - ב"קול העם" על סלון הכלות "כשושנה", רוני נגר - על הסטנדאפ ועל "סיפור מההפטרה", נחמה בריסקמן - מביאה ארוחת צהרים בסיר אחד, ופינת פ. השבוע, ועוד…

בין לבין, מוזיקת שמחה נשית חדשה ומעולה עם:

אביגיל - "והלב יפתח", מרים לייכמן - "I can do this", כל הזמרות שרות ותן חלקנו - "מתחילים מחדש", SAPIR - "אוקיאנוס", אחינועם אור חי - "יושב הכרובים הופיע", מיכל רוזנבלום - "דרשתי קרבתך", חיה קוגן – "תודה".

המתכון של נחמה: עוף ואורז בסיר אחד:

המוצרים:

בצל גדול

עוף מחולק או איזה חלקים שתבחרו

שום כתוש

2-3 גזרים

2 כוסות אורז

מלח, פלפל, כורכום, אבקת מרק עוף.

ההכנה:

לקצוץ את הבצל ולאדות אותו בשמן זית, להוסיף את נתחי העוף ושום כתוש, לטגן כמה דקות מכל צד, להוסיף את הגזרים כשהם מגורדים, 2 כוסות אורז, 4.5 כוסות מים, תבלינים, להביא לרתיחה, לכסות, לבשל באש נמוכה עד שמוכן.



בתיאבון!!!

