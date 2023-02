הבוקר נערך במרכז התרבות "מדיטק" בחולון אירוע השקת התוכן של כאן 11 לשנת 2023 .

באירוע הוצגו הסדרות, הסרטים והתוכניות החדשות שיעלו על מסך כאן 11 במהלך השנה הקרובה והשתתפו בו מאות יוצרים, מפיקים ושחקנים בהם : חברי זהו זה, יהודה לוי, קרן מור, שלום אסייג, רוני דלומי ועוד.

באירוע נחשפו הפקות המקור החדשות שישודרו בשנה הקרובה ב'כאן 11', כ80 בסך הכל, שחלקן כבר מוכנות וחלקן עדיין בשלבי עשיה שונים. בנוסף לסדרות החדשות, יעלו השנה עונות ממשיכות לסדרות קופה ראשית (עונה רביעית!), היהודים באים (עונה שישית!), תיק נעדר, האיש שרצה לדעת הכל (עונה שניה).

עונות מתקדמות של טהרן, מנאייכ, מותק בול באמצע, שישו ושמחו, עלומים והמפקדת, כבר בדרך. מעל ל-20 סדרות נמצאות בשלבי כתיבה מתקדמים.

"מחלקת הדרמה של כאן 11 עומדת בחוד החנית של הדרמה הישראלית ותמשיך לספר את הסיפור הישראלי בסדרות מקוריות, מגוונות, מרגשות ומעוררות מחשבה" אמרה רוני פרי, מנהלת מחלקת הדרמה בכאן, "בשנה הקרובה נשיק 7 סדרות חדשות שעושות בדיוק את זה לצד עונות מתקדמות לסדרות מוערכות ואהובות":

"איסט סייד"

במרכז הסדרה עומד מומי בן דאהן (יהודה לוי), סוחר קרקעות כריזמטי שעובד עבור עמותה שמטרתה לקנות נכסים במזרח ירושלים, וליישב בהם יהודים. שלא כצפוי, מומי לא שם מתוך אידיאולוגיה ימנית, הוא רק מחכה לעשות את ה"מכה" שתבטיח את עתידה של מאיה בתו בת ה-18 הנמצאת על הרצף האוטיסטי. ההזדמנות ל"עסקת חייו" של מומי מגיעה ושואבת איתה את כל האנשים הקשורים אליו אל נקודת האפס.

הסדרה נבחרה על ידי האתר deadline כאחת מ- 6 סדרות הדרמה הבינלאומיות שכדאי לצפות בהן ב-2023.

"מלאך משחית"

סדרת מתח ואימה שבמרכזה שד רצחני שעובר מאישה לאישה בקהילה חסידית במאה שערים וזורע הרס וחורבן. שתי נפשות אבודות, באר, פרופסור צעיר לפיזיקה וחילוני מושבע שנמלט לפני שנים מהעולם החסידי, ומלכי פרייס, פסיכולוגית חרדית שמסתירה סוד מסוכן, חוברים יחד כדי לחקור את מקורותיו של השד הנוראי.

"שישה אפסים"

שישה אנשים שזכו בפרס הגדול בלוטו מופתעים לגלות שהם אינם מקבלים את כספי הזכייה שלהם - חוק חדש מחייב אותם לעבור קודם סדנא שתכין אותם לחייהם החדשים, כמיליונרים. אחת לשבוע, הם יצטרכו להגיע למפגש קבוצתי ורק בסוף המפגש השמיני והאחרון, אם יעמדו בתנאי הסדנא, יקבלו את כספם. למרות שהזוכים עוד לא קבלו שקל לחשבון, כבר עכשיו הציפייה לכסף מטלטלת את חייהם וזורעת בהם כאוס מוחלט.

"חמאם"

מחלקת צנחנים בפיקודו של שאול שיראזי נשלחת להקים מחדש בסיס ישן בבקעת הירדן. הבסיס קרוי "החמאם" על שם אתר המרחצאות הקדום שנמצא בוואדי הסמוך. רצף אירועים מסתוריים מביאים את שאול לחשוב שקללה מחרפת מעל הבסיס ונפשו מתחילה להתערער. שאול נעזר בדודי, החייל הכי צנוע וביישן במחלקה, וממנה אותו להיות סגנו. דודי צובר כוח על חשבון שאול ומתחיל להנהיג את המחלקה. ככל שכוחו גדל כך גם יצריו האפלים איתם הוא מנסה להתמודד - ואולי זו בעצם הקללה, שכעת משתלטת עליו.

"סובייצקה"

ענת, סטודנטית צעירה למתמטיקה, שכל חייה התכחשה למוצאה ה"רוסי" הופכת בטעות ל-"קול העולים" בני גילה כשהיא מתועדת מתעמתת עם פקיד בביטוח לאומי שמשפיל את אביה. מאז שענת זוכרת את עצמה היא תמיד שאפה להיטמע בתוך החברה אליה נולדה, ולהתקבל כצברית מן המניין, אבל הסביבה לנצח רואה בה "רוסיה". לאורך הסדרה, ענת מבינה שאין לה דרך לברוח מהשורשים שלה, לא משנה כמה תנסה. ככל שהיא מקבלת את מוצאה, רבדים נוספים של מוצאה נחשפים באישיותה, ויחד עמם נחשפת טראומת העלייה שחוו שלושת הדורות במשפחתה - ושצפוי לחוות גם הדור הרביעי. התהליך שענת עוברת מאפשר לה למצוא תרבות חדשה במי שהיא, ולהגדיר מחדש "מהו ישראלי".

"האמת"

ביום שבו משפט הרצח השנוי במחלוקת ביותר בישראל אמור להגיע להכרעה, אחרי 10 שנים, מתרחש רצח נוסף, זהה לחלוטין. חוקרת הנוער רחלי זבטני נדרשת לחזור לעברה, לאירוע ששינה את חייה, בכדי לפענח את ההווה- של הרצח החדש, ושל חייה.

"המזח"

תקציר: חזית סיני. לאחר התקפת פתע מצרית מוצב ה"מזח" נותר מכותר ומבודד מאחורי קווי האויב. לאחר שבוע של לחימה, על החיילים לבחור בין הליכה לקרב עד הכדור האחרון עם המפקד הצעיר והאידאליסט, או ללכת עם התוכנית של רופא המילואים השקול שעשויה להציל את חייהם - אבל במחיר הערכים שעליהם חונכו.

בקטגוריית תרבות ובידור יש את העונות הממשיכות של: זהו זה, המרדף, משפחה בהסעה, הבלתי חשובים, צליל מכוון, סיפורים מהכורסה, פגישה עם רוני קובן, סליחה על השאלה, קארפול קריוקי, מה שתגידו, בואו לאכול איתי, שאלה תשובה, הערב עם שי שטרן ובכל שבוע סוכן תרבות עם קובי מידן, וגם לא מעט הפקות חדשות:

"מישהו לגור איתו"

עיבוד מקומי לפורמט הבריטי The Dog House . במרכז הארץ קיים מקום שמוקדש כולו לחברים על ארבע. צוות מקצועי ומסור שם לעצמו למטרה למצוא לכל אחד מהם משפחה חדשה ולהתאים במומחיות לכל משפחה את הכלב המתאים לה ביותר, כזה שעונה לצורך הייחודי שלה. כדי לבדוק אם יש התאמה, המשפחות והכלבים יתכנסו בגינת מפגש מרושתת מצלמות שם יפגשו לראשונה את החבר החדש שלהם. בסוף המפגש כל משפחה תצטרך לקבל החלטה האם לחזור הבייתה עם מישהו לגור איתו.

"מועדון הסטנד אפ"

תוכנית אליה לוהקו 20 סטנדאפיסטים ( מוכרים יותר ופחות) הם עולים אחד אחרי השני לבמה וקטעי הסטנד אפ הבימתיים הקלאסיים שלהם מתגשמים תוך כדי הביצוע והופכים למערכונים בהם הצופה רואה בדיוק את מה ששמע עליו, הסטנדאפיסטים משחקים בתפקיד עצמם והכל מתעורר לחיים : האבחנות, האירועים, והדמויות המוזרות. מבוסס על הפורמט של ה- BBC – The Stand Up Sketch Show.

"ארוחה של החיים"

עיבוד ישראלי ל.Dinner of a lifetime השף ענר בן רפאל פורמן, פוגש בכל פרק אורח או אורחת להם הוא מבשל ארוחה מיוחדת וחד פעמית המותאמת ומשקפת את סיפור חייהם. בין האורחים- סאבלימינל, איילת שקד, יבגניה דודינה ועוד .

"שיר אחד"

עיבוד של הפודקאסט "שיר אחד" לפורמט טלוויזיה. בכל פרק של" שיר אחד", פזמונאים, מלחינים, מבצעים ומפיקים יחשפו את הסיפור מאחורי שיר ישראלי אחד.

"טיול לחמישה"

סדרת טיולים קומית המתעדת חמישה משתתפים, מרקעים שונים בחברה הישראלית היוצאים לטיול משותף בארץ. אחרי ששודרו חמישה פרקים בערוץ הטיולים שתיעדו טיול בחו"ל , טיול לחמישה בכאן 11 יתעד טיולים ברחבי הארץ, במשך חמישה ימים. כל אחד מהמשתתפים יהפוך למדריך בתורו וייקח את הקבוצה לטיול של יום בדמותו ולפי קונספט הקרוב לליבו. בסוף כל יום, המשתתפים ינקדו את הטיול שחוו, כך שבסוף חמש הטיולים, מי שיקבל את הציון הגבוה מכולם – יזכה בפרס. מבט על המורכבויות של החברה הישראלית דרך הנופים היפים של ישראל.

"שלושה שירים"

שלושה שירים ישראלים מוכרים ואהובים שמאחוריהם סיפור מפתיע, מה מייחד אותם ומה קושר אותם יחד? השירים בנושאים שונים הקשורים ליום ההולדת למדינה, ט"ו באב – חג האהבה, אירוויזיון , מוזיקה יוונית ועוד

"טיפול זוגי"

פורמט טלוויזיוני של SHOW TIME התוכנית מביאה למסך ארבעה זוגות שונים בעולם נטורליסטי של חדר טיפולים , העונה מטפלת זוגית חדשה מובילה את הזוגות.

"80 וארבע"

התוכנית חוזרת אחרי תקופת הקורונה, שהפרידה בין זקנים וילדים, עם עונה חדשה ומרגשת. הגרסה הישראלית לסדרה הדוקומנטרית הבריטית המצליחה "Old people's home for 4 years old" במשך שישה שבועות הגיעו בכל יום ילדים בני ארבע/חמש ודיירים בני שמונים ואף יותר לפעילות משותפת בגן. מומחים בתחום החינוך והגריאטריה מלווים את המיזם ועוקבים אחר השינויים בבריאותם של הזקנים ובהתפתחות הילדים בעקבות הפעילות.

"עוד ניפגש"

פורמט מקורי של קומא הפקות וכאן .לאחר שבעונות הקודמות תועדו במסע מרתק אנשים שאיבדו קשר עם בן משפחתם בעקבות חזרה בתשובה או חזרה בשאלה, העונה השלישית תעסוק בניתוק קשרים משפחתיים בעקבות גירושים. הורים וילדים שנותקו אחד מהשני לפני שנים רבות ורוצים היום, כשהילדים בגירים לצאת למסע אחד לעבר השני, להזכיר להם שהם אוהבים אותם, מעוניינים בהם בחייהם וילחמו ונלחמו עליהם כל חייהם.

"טאבו"

עונה חדשה במהלכה יצא חנוך דאום בכל פרק למקום פסטורלי מחוץ לעיר עם ארבעה אנשים שלכולם מכנה משותף – לקות כלשהי או השתייכות לקבוצה שהשיח עליה – ובטח הבדיחות עליה – הם בגדר טאבו. במהלך השבוע הזה הוא ינהל איתם שיחות עומק, ובסיומו של השבוע הוא יעלה למופע סטנדאפ על הנושאים האלה בדיוק, כשבשורה הראשונה יושבים ארבעת המשתתפים שאיתם בילה.

"מתחילים מאפס"

משודרת בימים אלה. עונת המשפחות. סדרת דוקו-ריאליטי המבוססת על הפורמט הדני המצליח Stripped, הבוחנת, בעזרת ניסוי חווייתי, מדוע אנחנו צורכים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים באמת, עד כמה אנחנו משועבדים לחפצים שלנו, עד כמה הם מגדירים אותנו, ומי אנחנו בלעדיהם. ארבע משפחות הסכימו להשתתף בניסוי, לאתגר את עצמן ולהיפרד למשך עשרה ימים מכל רכושן.

דוקומנטריים:

מכונת המיתוסים

סדרה תיעודית לרגל יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל, הבוחנת את המיתוסים אשר עיצבו ועדיין מעצבים את חיינו כאן.

אורות וצללים

סרט ההמשך ל"צל כבד", שעסק באולה קרבצ'נקו, מתמודדת נפש ומביא את המאבק שלה נגד אלו שעדיין, גם אחרי שנוקתה לגמרי מכל חשד לרצח תאיר ראדה, רודפים אותה.

לנצח את הזמן

סיפורה של אגנס קלטי, הספורטאית האולימפית היהודייה עטורת הפרסים ומייסדת ענף ההתעמלות הנשית בישראל, שחגגה לא מזמן את יום הולדתה ה-102.

בשם האב

לאחר מות מנהיגה, נכנסת קהילה דתית קיצונית ביבניאל, למאבק ירושה ייצרי ואלים החושף את סודותיה האפלים, בהם נישואי קטינים, פדופיליה, כליאה בבתים ועוד, שמממשיכים להתרחש כיום.

הבחירה של ניצה

ניצה, ילדה ניצולת שואה, אומצה בארץ על ידי משפחה שכולה כשלפתע הופיעו זוג ניצולי שואה שטענו שהם הוריה הביולוגים וביקשו לקבל אותה בחזרה. 70 שנה אחרי, מגלה ניצה את פרוטוקול המשפט שהכריע בפרשה ומוצפת זיכרונות טראומטיים המעלים גם שאלות קיומיות, מוסריות והיסטוריות. הסרט זכה בפרס הראשון בפסטיבל חיפה 2022

דפיקה בדלת

20 שנה אחרי שאחיה הגדול איתמר נהרג באסון השייטת בלבנון וגופתו נותרה מאחור. חוצה איה איליה את הקווים ויוצאת לפגוש את המודיעים, הדופקים בדלת.

זמן אמת

תוכנית התחקירים של כאן 11- עונה 7

תקומה

סדרת המשך לסדרת הדגל של רשות השידור "תקומה", אשר מתחילה בעידן שאחרי רצח רבין ב- 1995 ועד היום ובוחנת את התפרקות החברה הישראלית לשבטים.

חילוניות

סדרה הפורשת את תולדות החילוניות, עד למאבקים העכשוויים הסוערים סביבה, המעצבים את דמותה של ישראל.

מסדרונות הכוח

ניתוח מטלטל של האופן בו הגיבה ארה"ב על מקרי רצח עם ופשעים נגד האנושות בסוריה, בוסניה, רואנדה, עיראק, קוסובו, לוב ודרפור, דרך ראיונות נדירים בכנותם עם אישים כמו הנרי קיסינג'ר והילארי קלינטון, הממחישים מדוע ההבטחה "לעולם לא עוד" היא למעשה ריקה מתוכן.

האחת

סיפורה של טייסת 201 במלחמת יום הכיפורים דרך עיניהם של טייסיה, בהם הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ ומפקד ח"א לשעבר איתן בן אליהו, המדברים על האירועים עם העיתונאית סימה קדמון, ששימשה אז כפקידת המבצעים הראשית.

העברים:המוחרם

שש תחנות להבנת החרם על ברוך שפינוזה

מסע בלשי בעקבות ההוגה המסתורי ברוך שפינוזה, אחד הפילוסופים החשובים בעת החדשה, נביא החילוניות וסמל לחירות המחשבה. מרקס – האקטיביסט - בימוי: בנימין פרידנברג הפקה: יאיר קדרדיוקן מפתיע של ההוגה הגדול, מרקס, שמת חסר רכוש, חולה ועזוב אך מחשבתו שינתה את העולם.

טבריה, מתחת לקו האדום

חמש שנים של תיעוד בלעדי ואינטימי של העיר טבריה, תושביה והמועצה הכי סוערת בארץ הביאו ליצירת סדרת דוקו קצבית ומותחת שמביאה את הישראליות כמו שאף פעם לא נרצה לראותה במראה.

אינתיפאדה

בן שני ושי להב, שניהם לוחמים באינתיפאדה הראשונה, חוזרים אל המלחמה שכולם רוצים לשכוח, החל מפריצתה ועד לפיגועים בתוך הקו הירוק והחתימה על הסכמי אוסלו, להם ימלאו 30 שנה בעת שידור הסדרה.

האסירה איקס

מיכל, בתו החורגת של מוטק'ה קידר, סוכן המוסד שרצח את המקור שלו ונודע בשם האסיר X, שפגע בה מינית בילדותה, פוגשת את גדולי הרוצחים בעולם, בהם צ'ארלס מנסון וג'פרי דהאמר, אותם היא שואלת את השאלות שלא יכלה לשאול את אביה החורג.