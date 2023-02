שרת ההסברה גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד התלוננה בפני ראש הממשלה ויושב ראש מפלגתה בנימין נתניהו במהלך ישיבת הממשלה על חוסר בציוד בסיסי במשרדה.

על פי הציטוטים שחשף העיתונאי ירון אברהם מישיבת הממשלה, השרה דיסטל אטבריאן התלוננה בפני נתניהו: "אין לי אפילו מדפסת במשרד ההסברה, אני משלמת אותה מכיסי. אני לא מבינה איך אפשר לעשות ככה הסברה. אני מימנתי פליירים השבוע, אני עומדת תחת מתקפה".

נתניהו עקץ ותקף אותה בתגובה ואמר שהוא "עומד תחת ביקורת 40 שנה, ומי שלא יודע לעמוד תחת ביקורת so dont be here".

עוד דווח כי השרים עמיחי אליהו ויצחק וסרלאוף התלוננו בפני נתניהו על היעדר תגובה לירי שבוצע מרצועת עזה במוצאי שבת. נתניהו השתיק את שניהם ואמר כי "הדברים יעלו בקבינט".

שר התרבות מיקי זוהר אמר בישיבת הממשלה: "צריך לפעול לגירוש משפחות מחבלים בהקדם". נתניהו, שדיבר על כך בפתח ישיבת הממשלה שבה לא נכח זוהר - עקץ אותו: "אני רואה בחומרה את העובדה שלא הקשבת לי בראשית דברי".