להתחיל ללמוד אנגלית מהבסיס זה אתגר לא קטן, במיוחד כשעושים זאת כמבוגרים. אך עם הקפדה על העקרונות הנכונים, ניתן להצליח במסע הזה. מתחת תוכלו למצוא עשרה כללי ברזל שיבטיחו את הצלחתכם:

1. הימנעו מלמידה של ה-ABC עד לרמה מתקדמת

למידה של האלף-בית היא שלב שאמור לבוא מאוחר יותר בתהליך הלמידה. בתחילת הדרך, התמקדו בהקשבה ודיבור. הקניית האלף-בית למי שאינו מכיר את השפה הנשמעת עלולה להיות בזבוז זמן ומאמץ. כשאתם מתחילים ללמוד שפה חדשה, המטרה הראשונית היא לפתח הבנה בסיסית של השפה המדוברת. התמקדות באלף-בית יכולה לעכב אתכם, שכן הלמידה של אותיות אינה יעילה כמו חשיפה לשפה המדוברת דרך הקשבה ודיבור. השפה הדבורה היא הבסיס שעליו מתבססת הכתיבה והקריאה, ולכן כדאי להתחיל מבסיס זה.

2. השתמשו בעזרים ויזואליים ושמע

תמונות, שירים, סרטונים – כל אלו הם כלים יעילים ללימוד מילים חדשות. התחילו במילים בודדות, עברו לצמדי מילים ולבסוף למשפטים שלמים. ודאו שהתוכן מעניין ומותאם לרמתכם. עזרים ויזואליים ושמע מגרים את המוח ומשפרים את הזיכרון. כשאתם שומעים מילה ורואים את התמונה שלה, אתם מקשרים בין הצליל למשמעות באופן מיידי. שירים וסרטונים עוזרים לכם לזכור מילים וביטויים דרך חזרה ושימוש במצבים יומיומיים, מה שהופך את הלמידה למהנה ויעילה יותר.

3. למדו באמצעות פעולות

הקשר בין הגוף למחשבה חשוב בלימוד שפה. ביצוע פעולות לפי הוראות עוזר להטמיע את השפה באופן אינטואיטיבי. למשל, לשמוע ולבצע את ההוראה "walk to the door and pick up the pencil". כאשר אתם מקשרים מילים לפעולות, אתם מקבעים את המשמעות בזיכרון בצורה חזקה יותר. למידה באמצעות עשיית פעולות יוצרת קשרים מוחיים חזקים ומפתחת הבנה אינטואיטיבית של השפה. כל תרגול פיזי מגביר את הקשר בין המילים לפעולות, מה שמסייע לשימור ולזכירת המילים לאורך זמן.

4. למדו עם מורה פרטי

שיעורים פרטיים הם מסגרת אידיאלית למתחילים. תשומת הלב האישית, האכפתיות והסבלנות שמורה פרטי יכול לספק הם קריטיים בשלבים הראשונים ללמידת השפה. מורה פרטי מתאים את השיעורים לקצב שלכם, מתמקד בנקודות החולשה שלכם ומספק פידבק מיידי ומדויק. הלמידה האישית מאפשרת לכם להתקדם בקצב שלכם ולשפר את המיומנויות שלכם בצורה ממוקדת ויעילה. השקעה במורה פרטי יכולה לחסוך זמן רב ולהביא לתוצאות טובות יותר.

5. אל תכריחו את עצמכם לדבר

בשלבים הראשונים, התמקדו בהבנה והרחבת אוצר המילים. התחילו במענה לשאלות פשוטות של כן/לא והרחיבו בהדרגה את היכולת לענות בצורה מורכבת יותר. הציפייה לייצר משפטים בשפה שאתם עדיין לומדים עלולה להיות מתסכלת. התמקדו בשמיעה והבנה, והתמקדו בלמידת משפטים פשוטים ותבניות דקדוקיות בסיסיות. התקדמו בקצב שלכם ואל תכריחו את עצמכם לדבר לפני שאתם מרגישים מוכנים. זה יקטין את הלחץ ויאפשר לכם ללמוד בצורה טבעית ונעימה.

6. הימנעו מכתיבה ודקדוק

ללמוד דקדוק או כתיבה לפני שאתם מסוגלים לדבר ולהבין אנגלית בסיסית זה בזבוז זמן. התמקדו קודם בדיבור והבנה. דקדוק וכתיבה הם שלבים מתקדמים יותר בלמידת שפה. הם דורשים הבנה עמוקה יותר של מבני השפה ושל המילים. התחילו בלמידת משפטים פשוטים ושימוש יומיומי במילים ובביטויים. כשאתם מרגישים בנוח עם הדיבור וההבנה, תוכלו להתקדם לדקדוק ולכתיבה. זה יעזור לכם לבנות את היסודות לפני שאתם מתמודדים עם חוקים מורכבים יותר.

7. הימנעו מקריאה ללא שמע

אנגלית היא לא שפה פונטית. קריאה ללא שמע עלולה להוביל לעיוותים בהגייה. אם אתם קוראים, ודאו שהטקסט מלווה בהקלטות. כשאתם קוראים בלי לשמוע איך המילים נשמעות, אתם עלולים ליצור הגייה לא נכונה. קריאה ושמיעה יחד יעזרו לכם להבין איך המילים נשמעות ואיך להגות אותן בצורה נכונה. זה חשוב במיוחד באנגלית, שבה ההגייה יכולה להיות שונה מהכתיבה. קריאה עם שמע משפרת את ההבנה ומונעת טעויות עתידיות.

8. השתמשו בחומרים לדוברי אנגלית

לימדו משירים או סרטונים שמיועדים לדוברי אנגלית מלידה. זה מבטיח שתלמדו מבנים טבעיים של השפה. שימוש בחומרים מקוריים מסייע לכם להבין איך השפה באמת מדוברת. אתם לומדים ביטויים, משפטים ותבניות דקדוק כפי שהם בשימוש יום-יומי. זה שונה מלימוד מתוך חומרים שמיועדים ללומדי שפה זרה, שעלולים לכלול טעויות או שימוש לא טבעי. לימוד מחומרים לדוברי אנגלית מבטיח שאתם לומדים שפה אמיתית ושימושית.

9. התמידו לאורך זמן

שינויים במיומנות לוקחים זמן. ודאו שאתם מתרגלים לאורך זמן וללא הפסקה. התוצאות יגיעו עם התמדה. הלמידה היא תהליך ארוך, וחשוב להיות סבלניים. קבעו זמן קבוע ללמידה בכל יום, וודאו שאתם ממשיכים ללמוד גם כשקשה. ההתמדה היא המפתח להצלחה. ככל שאתם מתרגלים יותר, כך אתם משתפרים ומתקדמים. התמדה בלימוד תביא אתכם לתוצאות טובות יותר לאורך זמן.

10. הציבו מטרות ריאליות

אל תצפו מעצמכם להתקדם מהר מדי. בררו את רמתכם בתחילת התהליך והציבו מטרות ריאליות בהתאם. כשאתם מתחילים ללמוד שפה חדשה, הציבו מטרות קטנות ואפשריות. זה יעזור לכם להישאר ממוקדים ומונעים. הציבו יעדים כמו לימוד מספר מסוים של מילים בכל שבוע, שיפור בהבנה של משפטים פשוטים או הצלחה בשיחה בסיסית. כשאתם משיגים את המטרות הקטנות, אתם מרגישים מסופקים וממשיכים להתקדם. קחו את הזמן והתמקדו בצעדים קטנים כדי להגיע להצלחה גדולה.

כותב המאמר הוא אסף רונן - מורה לאנגלית בעל ניסיון של מעל ל-20 שנה

