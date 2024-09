נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נשאל אחר הצהריים (שני) עם נחיתתו בבית הלבן בנוגע להתקדמות במשא ומתן להשבת החטופים.

כתב הבית הלבן של סוכנות הידיעות רויטרס שאל את ביידן בנוגע להתקדמות לעסקה ואם נתניהו עושה מספיק בכדי להגיע לעסקה.

ביידן השיב כי לדעתו נתניהו לא עושה מספיק בכדי להגיע לעסקה, למרות, כך אמר ביידן, שהמגעים קרובים מאוד לעסקה סופית.

מוקדם יותר היום דווח בעיתון הוושינגטון פוסט כי ארה"ב מנהלת שיחות עם מצרים וקטאר על מתווה סופי לעסקת חטופים והפסקת אש, שהוגדר על ידי המתווכים כעסקת "Take it or leave it" ("קחו או עזבו את זה").

גורם בכיר בממשל ביידן שצוטט בדיווח אמר כי האמריקנים מתכננים להציג את המתווה לישראל ולחמאס במהלך השבועות הקרובים. הוא הזהיר שאם שני הצדדים לא יסכימו לתנאים, הדבר עלול להביא לסיום המשא ומתן שמובילה ארה"ב.

הגורם הוסיף שארה"ב ושתי המתווכות הנוספות, מצרים וקטאר, החלו לעבוד על ההצעה עוד לפני מציאת ששת גופות החטופים. גורמים נוספים ציינו כי עדיין לא ברור כיצד מותם של ששת החטופים ישפיע על הסיכויים להשגת העסקה בתקופה הקרובה.

"אי אפשר להמשיך לנהל משא ומתן אינסופי, התהליך חייב להסתיים בשלב כלשהו", אמר הגורם הבכיר, והדגיש: "מציאת ששת גופות החטופים לא משבשת את העסקה. אם כבר זה צריך להוסיף לדחיפות של סגירת השלב הסופי שבו אנחנו נמצאים, שכבר היינו בו".