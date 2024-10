לקוחות פוטנציאליים מחפשים בגוגל שירותים רפואיים, והם מצפים למצוא אתרים מקצועיים ואמינים.

אם אתר המרפאה שלך לא מופיע בתוצאות החיפוש, אתה למעשה לא קיים בעיני הלקוחות. ולכן, קידום אתרי רופאים בגוגל הוא כלי קריטי למשיכת פניות חדשות וביסוס אמינות ומומחיות.

קידום בגוגל לרופאים - האם כדאי לך?

קצת במספרים:

70% מהלקוחות מחפשים שירותים רפואיים בגוגל לפני שהם קובעים תור.

כ-90% מהמשתמשים מסתפקים בתוצאות בעמוד הראשון של החיפוש.

50% מהחיפושים המקומיים בגוגל מובילים לביקור פיזי במרפאה תוך 24 שעות.

אתרים שממוקמים במקומות הראשונים מקבלים 33% מהקליקים בתוצאות החיפוש.

90% מהלקוחות לא עוברים לעמוד השני של תוצאות החיפוש.

דוגמה אישית: חיפוש אחר יישור שיניים שקוף



כדי להמחיש עד כמה חשוב קידום אתרים לרופאים, אני רוצה לשתף בדוגמה אישית. בזמן שחיפשתי מרפאה ליישור שיניים שקוף, פניתי לגוגל והתחלתי לבדוק אתרי מרפאות מומחיות באזור מגורים שלי. כל מה שראיתי באתרים היה התוצר של מקדם האתרים שלהם – איך התוכן הוצג? האם הוא היה שיווקי ומקצועי? האם הוא העניק לי תחושת ביטחון שהגעתי למרפאה שמספקת את השירותים שאני מחפש?

אם התשובות לא היו ברורות, פשוט המשכתי הלאה לחפש מרפאה אחרת. זה מדגיש את התפקיד החשוב של מקדם האתרים. רופא יכול להיות מומחה בעל שם עולמי, אבל אם האתר לא מצליח לשדר את המקצועיות הזאת, הלקוחות הפוטנציאליים פשוט לא יפנו אליו. כאן נכנס לתמונה חברה לקידום אתרים בגוגל מקצועית , שמוודאת שהנוכחות הדיגיטלית משקפת בצורה מדויקת את המומחיות של הרופא.

מה זה YYML ולמה זה חשוב לרופאים?

בתחום הרפואה, גוגל מתייחס לאתרים שמספקים מידע הקשור לבריאות או לכסף כעמודי YYML (Your Money or Your Life).

כלומר, אלה דפי תוכן שיש להם השפעה ישירה על חיי הגולש, ולכן גוגל דורש מאתרים אלה רמת אמינות ומומחיות גבוהה במיוחד. קידום אתרים לרופאים חייב להתמקד בהצגת תכנים מדויקים, מקצועיים ומהימנים, כי אם גוגל מזהה שהתוכן לא עומד בסטנדרטים שלו – האתר לא יופיע גבוה בתוצאות החיפוש.

הדרך להצליח בקידום אתר רפואי היא להקפיד על יצירת תוכן שמבוסס על ידע מקצועי של הרופא, לפרסם מאמרים ומחקרים רפואיים ולהציג תעודות או המלצות של מטופלים. כל אלה עוזרים לאתר להיראות אמין יותר בעיני גוגל ומסייעים בקידום האורגני.

פתרון EEAT – מפתח לקידום אתרי רופאים

כחלק מהתהליך לקידום אתרים רפואיים, גוגל מתמקד בעקרונות EEAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), שמשמעותם מומחיות, סמכותיות ואמינות. רופאים צריכים לוודא שאתר המרפאה שלהם עומד בסטנדרטים האלה כדי לשפר את הדירוג בתוצאות החיפוש.

מומחיות (Expertise): התוכן באתר צריך לשקף את הידע המקצועי של הרופא. פרסום מאמרים, מדריכים וטיפים רפואיים יבססו את האתר כמקום אמין ומקצועי.

סמכותיות (Authoritativeness): הצגת פרסומים מדעיים, קישורים לאתרים מוסמכים והשתתפות בפורומים רפואיים מחזקים את התדמית של הרופא כסמכות בתחום.

אמינות (Trustworthiness): תעודות מקצועיות, המלצות של מטופלים וביקורות חיוביות עוזרים לחזק את האמינות בעיני גוגל והלקוחות.

בסרטון שמצורף, אני מסביר על עקרונות EEAT ומדגים כיצד אנו בפאי דיגיטל מיישמים אותם באחד מהפרויקטים שלנו לקידום אתרי רופאים. בסרטון אנו מראים איך התוכן המקצועי והממוקד באתר תורם לשיפור הנראות בגוגל, איך הצגנו את המומחיות של הרופא בצורה שתואמת את עקרונות EEAT, ואיך זה הוביל להגדלת הפניות והלקוחות החדשים.

הצלחות של פאי דיגיטל בקידום אתרי רופאים

פאי דיגיטל מתמחה בקידום אתרי רופאים ומציגה הצלחות מרשימות בשטח. בין אם מדובר בפורטלים רפואיים ענקיים עם עשרות אלפי כניסות חודשיות ובין אם במרפאות מקומיות שזוכות לשליטה בתוצאות החיפוש המקומיות שלהן – אנחנו מספקים תוצאות מוכחות.

פורטלים רפואיים : פאי דיגיטל מקדמת פורטלים רפואיים גדולים, שמקבלים תנועה מרשימה של עשרות אלפי מבקרים חודשיים הודות לשיפור מתמיד בתכנים ובקידום אורגני.

מרפאות שיניים מקומיות : עבור מרפאות קטנות ומקומיות, פאי דיגיטל מספקת תוצאות מרשימות בקידום מקומי, מה שמוביל לעשרות ומאות פניות חדשות בחודש מלקוחות בסביבה הקרובה.

הודות לניסיון ולידע הרב של פאי דיגיטל בתחום קידום אתרי רופאים, אנחנו מצליחים להביא כל עסק רפואי, מקטן ועד גדול, לתוצאות המובילות בגוגל.

חשיבות התוצאות המקומיות – איך לשלוט באזור שלך

במיוחד לרופאים מקומיים כמו מרפאות שיניים וקליניקות פרטיות, ישנה חשיבות עצומה לנראות בתוצאות החיפוש המקומיות. קידום מקומי (Local SEO) מאפשר לרופא להופיע במקומות הראשונים בחיפושים כאשר לקוחות מחפשים שירותים רפואיים באזור מגוריהם.

גוגל לעסק שלי: ניהול נכון של כרטיס העסק בגוגל (Google My Business) משפר את הנראות בתוצאות המקומיות. תוספת של ביקורות חיוביות, עדכונים שוטפים ומידע על שעות פעילות יגדילו את הסיכוי להופיע בחיפושים.

קידום תוכן מקומי: שימוש במילות מפתח מקומיות, כמו "יישור שיניים בפתח תקווה", עוזר להבליט את הרופא בתוצאות חיפוש ממוקדות ללקוחות מהאזור, חשוב לבסס את מחקר המילות מפתח על קידום מקומי - 50% מהחיפושים המקומיים בגוגל מובילים לביקור פיזי במרפאה תוך 24 שעות.

פאי דיגיטל – החברה המובילה לקידום אתרי רופאים

בזכות שילוב של אסטרטגיות מתקדמות, התמחות בקידום אורגני וממומן ושמירה על עקרונות YYML ו-EEAT, פאי דיגיטל היא החברה המובילה בישראל בקידום אתרי רופאים. אנחנו עוזרים לרופאים להופיע בראש תוצאות החיפוש, לקבל יותר פניות ולהגדיל את כמות המטופלים.

גידול בפרויקט צילום: פאי דיגיטל

בתמונה ניתן לראות גידול בפרויקט שהבאנו מ-0 כניסות ל-10K כניסות ב-5 חודשים בלבד! (ואותי איתי מנכ"ל פאי דיגיטל)

הלקוח נתן לנו אתגר ודרש יעד גבוה מאוד בזמן יחסית לחוץ, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. יצרנו תכנית עבודה מסודרת, קבענו תקציבים, ויצאנו לדרך. כעבור 5 חודשים, השגנו את היעד!

