בתקופה הכי מורכבת שידעה מדינת ישראל במאה העשרים ואחת, אנחנו ניצבים אל מול חוסר ודאות ואתגרים מגוונים במיליון תחומי חיים.

חוסר ודאות ואתגר מיוחד הוא הישרדותנו אל מול מדינות המזרח התיכון שזיהו חולשה אצלנו, שאפילו הן לא האמינו בהיתכנותה הממשית מבחינת שינוי מאזן הכוחות עד השבעה באוקטובר.

כעת, כדי לשרוד אנחנו נלחמים, מסבירים, מתווכחים, מתחדשים ובמקביל מנסים לייצר ודאות במענה לשאלה "מי יזכה במירוץ לנשיאות בארצות הברית", מתוך הנחה שזהות העומד או העומדת בראש מוסד הנשיאות של המעצמה המאמצת שלנו היא קריטית להישרדותנו.

שלל פרשנים מנסים לנבא את תוצאות הבחירות ולהסביר מדוע האריס או טראמפ טובים או רעים ליהודים. למעשה, אף אחד לא יכול לנבא באמת מה יקרה אם טראמפ או האריס ייבחרו....גם לא ניתן לנבא באמת מי ייבחר למרות הסקרים ולמרות מדינות מפתח.

הסקרים לא חפים מטעויות גם בשל דפוסי הצבעה המשתנים בתלות בבוחרים ומאפייניהם הסוציו דמוגרפים וגם בשל מדגמים לא מייצגים בהכרח. בכל מקרה, לגבי טראמפ לעומת האריס, אם ייבחר אז עבורנו הישראלים בטווח הקצר הנחמה היא שמדובר בטיפוס מוכר, דפוסיו הקיצוניים, ככל שיהיו, הם לפחות צפויים ועקביים אז למרות שהסטייל שלו קיצוני ולא מיין סטרים הוא לפחות מוכר וידוע ולכן קל יותר מבחינה זו להתמודדות ולהסתייעות. במידה וזו כוונתו - לסייע לנו.

בנוסף, אם טראמפ ייבחר, יתכן וזה יעשה טוב כי הוא מתאים ל"מוד" שאימצנו בלית ברירה בשנה האחרונה, "מוד" של 'בעל הבית השתגע' - הפכנו להיות בלתי צפויים, נוקמים, נפרדנו ממדיניות ההכלה והתעוררנו סוף סוף מחלום ישראל האירופאית לישראל של מזרח תיכון משובש ונטול רסן ומעצורים. טראמפ יתאים למוד הזה.

הרבה מהאפיונים שאימצנו הם נחלת חלקו של טראמפ ושפה שהוא דובר אותה היטב. כמדינה הנלחמת לא פחות ולא יותר בשבע חזיתות, מורעלות אידאולוגיה (שאני לא בטוחה שהיא ברורה לגמרי לאלה המצטטים אותה), נאלצנו בשנה האחרונה לדבר בשפה של אויבנו, לאיים, להשתמש בביטויים המקדשים ומהללים מוות, לחקות את הסגנון האמריקאי במלחמה נגד טרור ולאיים ש...WE WILL HUNT YOU DOWN

בעברית זה נשמע קצת אחרת למרות שהתוצאות וחיסולים של מנהיגי ארגוני טרור מגיעות בנוסח הישראלי במהירות האור ...

לגבי טראמפ יש עוד עניין, מדיניות ההכלה של ישראל היא אחד הגורמים העיקריים לשבעה באוקטובר לצד שלל טעויות חשיבה נוספות. מדיניות ההכלה של ממשל ביידן ואולי של האריס בהמשך, היא למעשה סוג של המשך גרוע למה שאנחנו עשינו לעצמנו טרם השבעה באוקטובר אולי פתיל קצר כמו זה של טראמפ הוא רעיון טוב?

לסיכום, אם טראמפ ייבחר בטווח המיידי זה יעשה לנו טוב והוא אולי יסייע לנו לבצע את מה שכל העולם כמעט מבין - צריך לקחת מהאיראנים את היכולת להחזיק בנשק גרעיני, מצד שני, לא בטוח כמה טוב זה יעשה לעולם המערבי המודרני, נשיא שחורט על דגלו את המלחמה בהגירה בכל מחיר, גם אם זה אומר להפריד ילדים בגבול מקסיקו מאמותיהם ולא לדעת לשדך ביניהם לאחר מכן, נשיא שמבטל תקצוב של ארגון הבריאות העולמי בעת המגיפה הכי גדולה שידענו בדורנו ...לא בטוח כמה זה יעשה טוב לאנושות במיוחד כשלא חסרים לו שותפים לתפיסות קיצוניות, שליטי רוסיה, צפון קוריאה, איראן, סין ...בקיצור, מה שטוב בטווח המיידי לא בטוח שישתלם בטווח הרחוק, אבל בינתיים צריך לשרוד לא?

אחר כך נחשוב מה הלאה.

הכותבת היא קרימינולוגית יישומית, מרצה וחברת סגל בכיר בחוג לקרימינולוגיה במכללה האקדמית אשקלון