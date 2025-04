סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס חגג הלילה (שלישי) בבית הלבן יחד עם חברי קבוצת הפוטבול אוהיו סטייט על ניצחונם באליפות - וכמעט הפיל את הגביע.

הרגע התרחש לקראת סיום האירוע, אחרי שחברי הקבוצה העניקו לוואנס ולנשיא טראמפ קסדות וחולצות מותאמים אישית.

בזמן ניגון השיר "We Are the Champions", ואנס, שגם למד באותה אוניברסיטה של הקבוצה הזוכה, ניסה להניף את הגביע שגובהו קרוב למטר - אך הגביע התנתק מהבסיס וכמעט נפל.

מי שנחלץ לעזרתו היה מאמן הקבוצה שתפס במהירות את הגביע - אך בסיס הגביע נפל לקרקע.

ואנס התייחס מאוחר יותר בשעשוע למקרה ובפוסט שפרסם ברשת X כתב: "לא רציתי שאף אחד אחרי אוהיו סטייט יקבל את הגביע אז החלטתי לשבור אותו".