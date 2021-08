אישורי הבנייה לפלסטינים: ישראל תאבד את השליטה בשטחי C היתרי הבנייה שהעניק שר הביטחון לפלסטינים יגרמו השפעה בלתי הפיכה על שליטת ישראל בשטחי C, ויאפשרו בנייה פלסטינית לאורך כבישים מרכזיים של ההתיישבות הישראלית. הדו''ח המלא של ארגון ''עד כאן'' עדו בן פורת - ערוץ 7 ,

צילום: עד כאן בנייה בחירבת זכריה תייצר נתק בין אלון שבות לראש צורים מועצת התכנון העליונה של המנהל האזרחי תדון מחר (שלישי) בחמש תכניות בניה פלסטיניות לאישור להפקדה. התכניות מועלות לדיון בהנחיית שר הבטחון בני גנץ שהחליט לקדם בנייה פלסטינית בשטחי C ויכללו אישורי בניה של 863 בתים בחמישה כפרים שונים. על פי פרסומים, בכוונת שר הביטחון גנץ לאשר תכניות בניה לפלסטינים באופן קבוע. עד כה פורסמו שמות הכפרים בלבד, ללא התכניות עצמן. כעת, ארגון 'עד כאן' חושף בדו"ח מפורט את המיקום של התכניות, את השפעתן על ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת משמעות הבחירה של הפלסטינים לקדם דווקא את התכניות הללו. הפלסטינים תכננו בעשור האחרון 120 תכניות בניה (תב"ע), שמאחוריהן חבויה אסטרטגיה שיטתית של תכנון בשטחי מפתח שיאפשרו יצירת רצף בנוי בין שטחים שבאחריות הפלסטינים (A ו-B) דרך שטחים שבאחריות ישראל (C), חיבור בין שטחים פלסטינים לגדר ההפרדה וסגירת צירי תנועה מרכזיים של ההתיישבות הישראלית באמצעות בניה לאורכם. בדו"ח מפרטים בארגון 'עד כאן' את תכנית הבניה שיעלו מחר לדיון ואת המשמעות של האישור שלה. בחירבת זכריה, מקבץ בתים פלסטינים בין אלון שבות לראש צורים, תאושר תכנית בניה של כפר גדול שייצור מובלעת פלסטינית בלב יישובי גוש עציון, ותנתק את אלון שבות מקיבוץ ראש צורים – מקום בו מסתובבים כיום ילדים יהודים בחופשיות. התכנית מגדילה את השטח הבנוי של הכפר פי חמש לערך. לצפייה בדו''ח המלא בכפר אל מעצרה שנמצא מזרחית לאפרת תאושר תכנית גדולה שהינה חלק מרצף תכניות פלסטיניות לבניה לאורך כביש 3157, המחבר את מרכז גוש עציון עם ישובי מזרח גוש עציון, במטרה ליצור רצף בניה בין שטחי B שמצפון ומדרום לכביש ובכך לאפשר ניתוק של ציר התנועה בין יישובי הגוש. בכפר ביר אל באשא הסמוך לג'נין תאושר תכנית בנייה משני צדדיו של כביש 60, אשר יאפשרו 'בליעה' של שטח C לתוך שטח A באזור עמק דותן המקראי, ובצמוד לתל דותן בו יש המזהים את הבור אליו הושלך יוסף כמתואר בספר בראשית. בחירבת עבא שממזרח לג'נין, תאושר תכנית בניה שתאפשר רצף בין שני גושי ענק של שטחי A בג'נין ומזרחית לה, מקום בו היו בעבר הישובים הישראליים גנים וכדים שהחורבו בתכנית ההתנתקות בשנת 2005. ניתן להניח שמיקום התכנית, באזור שכיום אין בו ישראלים כלל, נועד למנוע אפשרות הקמה מחדש של הישובים הישראליים ההרוסים. בכפר אל מסקופה הסמוך לטולכרם תאושר תכנית שעתידה להגדיל את הכפר ביותר מפי ארבעה מבנים בנויים, תיצור רצף וחיבור בין שטחי A וB- מצפון לטולכרם ותאפשר ניתוק של שטח C ויצירת רצף פלסטיני מעומק השטח אל עבר הקו הירוק וגדר ההפרדה. בצמוד לתכנית הזו ישנה עוד תכנית ממערב שטרם אושרה, שתגדיל את שטח העיירה שוויכה מזרחה ותיצור רצף טריטוריאלי פלסטיני גדול ביותר. לפי הדו"ח של 'עד כאן', בעשור האחרון ביצעה הרשות הפלסטינית תכנון של כ-120 תכניות בניה בכפרים פלסטיניים בשטחי C, שרובן הוגשו לאישור המנהל האזרחי. לפי דיווחי הרש"פ עצמה היא משקיעה כספים ומאמצים בתכנון בניה פלסטינית בשטחי C בהיקף כפול משטחי A ו-B, למרות שרוב האוכלוסייה הפלסטינית מתגוררת בשטחי A ו-B. מימון התכניות הללו מגיע ממדינות אירופה במעורבות האו"ם, כחלק ממהלך סיוע בינלאומי להקמת מדינה פלסטינית על כלל שטחי יהודה ושומרון. מדינות אירופה מאשרות לפלסטינים לנצל את כספי הסיוע שלהן למימון בנייה פלסטינית לא חוקית בשטחי התכניות, גם ללא שום הסכמה ישראלית. מצד שני, המנהל האזרחי מעלים עין מהבניה הפלסטינית הבלתי חוקית בתחומי התכניות שהוגשו עוד טרם אישורן, זאת בניגוד למדיניותו כלפי התיישבות ישראלית ביהודה ושומרון. עוד הסבירו 'בעד כאן' כי "פריסת התכנון הפלסטיני במרחב, ללא קשר לצרכי הגידול הטבעי של הכפרים הקיימים, מסתירה אסטרטגיה של הפלסטינים שתכליתה לקבוע עובדות בשטח, כדי להפוך את הקמת המדינה הפלסטינית לעובדה מוגמרת. מכיוון שהפלסטינים הם אלו שהכינו את התכניות ולא המנהל האזרחי כמו שהיה מקובל בעבר, חובה על מקבלי ההחלטות לבחון את מכלול התכניות ואת ההיגיון העומד מאחורי הפריסה המרחבית שלהם, ואת המשמעות לעתיד ההתיישבות והקמת המדינה הפלסטינית. אישור נקודתי של תכנית ועוד תכנית מבלי להבין את מכלול התכניות, שחלקן מוסתרות בשלב זה מהשלטונות הישראלים, היא עצימת עיניים שמסכנת את עתיד ההתיישבות". "לפלסטינים יש תכניות אזוריות שמוסתרות היטב מעיני המנהל האזרחי, כדי להטעות את הצד הישראלי שמדובר בתכניות נקודתיות ולמנוע התנגדות ישראלית. בפועל, התכניות האזוריות שהכינו הפלסטינים מציגות את ההתקדמות של ההשתלטות הפלסטינית על יהודה ושומרון במהלך העשור הקרוב, כאשר שטח היישובים הישראלים נועד לשמש את הפלסטינים עצמם. אישור של תכנית נקודתית היום היא מימוש שלב בתכנית האסטרטגית הפלסטינית לגרש את היהודים מיהודה ושומרון, בין היתר באמצעות מניעת גדילה של היישובים וגרימה לעסיבה של מתיישבים באמצעות יצירת סיכון על הכבישים ביו"ש." לסיום קראו בארגון 'עד כאן' לראש הממשלה נפתלי בנט, לשר הביטחון בני גנץ, לחברי הממשלה ולחברי הכנסת "להבין את המשמעות הבלתי הפיכה של אישור התכניות, להסתכל על התכנון הפלסטיני כמכלול ולעצור את השתלטות הפלסטינים על שטחי C".