משרד העלייה והקליטה יחד עם "נפש בנפש", הסוכנות היהודית, קרן קימת לישראל ו-JNF ארה"ב, נערך לעלייתם וקליטתם של כ-2000 עולים חדשים מארה"ב ומקנדה, שיגיעו ברכבת אווירית של 14 טיסות שונות בין יוני לספטמבר.

על כל טיסה תעלה קבוצה של בין 30-60 עולים חדשים, זאת בנוסף לעולים שיגיעו בטיסות שונות וכאלו שיתאזרחו מתוך ישראל.

על פי נתוני 'נפש בנפש', מאז ה-7 באוקטובר עלו ארצה מעל ל-1800 עולים חדשים מרחבי ארה"ב וקנדה. מגמה נוספת שרואים בארגון היא הגידול האדיר בבקשות לפתיחת תיקי עלייה, מאז פרוץ המלחמה.

עד כה התקבלו יותר מ-10,300 בקשות לפתיחת תיקי עלייה. מדובר בגידול של 76% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. עוד נמסר מ'נפש בנפש' כי 47% מכלל העולים מצפון אמריקה שפתחו תיקי עלייה, ציינו כי 'ציונות' היא המניע העיקרי בבחירה לעלות לישראל. 14% העידו כי המלחמה היא גורם ישיר לעלייתם ואילו רק 5% ציינו 'אנטישמיות' כפקטור.

טיסת הבכורה של עונת הקיץ נחתה שבוע שעבר עם כ-40 עולים חדשים. אליהם הצטרפו השבוע עוד 60 עולים שנחתו מ-10 מדינות שונות מרחבי ארה"ב, כאשר העולה הצעיר ביותר הוא פעוט בן חודשיים והעולה המבוגר ביותר הוא בן 79. העולים יקבעו את ביתם החדש בערים השונות ברחבי ישראל, ביניהן: ירושלים, תל אביב-יפו, הרצליה, כפר תבור, חולון, פתח תקווה, רעננה, בית שמש ועוד.

גל העלייה הצפוי הינו תוצר ישיר של מלחמת "חרבות ברזל". בעקבות כך, זיהו בארגון את הצורך של הקהילה היהודית בתמיכה, עידוד והכוונה לקראת העלייה וקיימו שלל יוזמות ואירועים על אדמת ארה"ב, ביניהם: אירוע ה-MedEx להאצת הליך הרישוי והתעסוקה לרופאים המתעניינים בעלייה, אירוע "Aliyah in One", המסייע בזירוז תהליך העלייה והגשת המסמכים מול הגורמים השונים ו-“NBN on Tour”, בו נציגי הארגון קיימו ברחבי ארה"ב וקנדה, עשרות פגישות עם המועמדים לעלייה, במטרה לספק להם מעטפת הוליסטית של כל המידע הנדרש, לפני ואחרי עלייתם, בכל תחום אפשרי.

העולים בנתב"ג צילום: נפש בנפש

העולים החדשים יזכו לקבל את שלל ההטבות החדשות שעליהם עמלו במשרד העלייה והקליטה, כפועל יוצא של מדיניות השר אופיר סופר. בין ההטבות להן יזכו: סיוע בשכר דירה באזורי עדיפות לאומית, מעטפת קהילתית, לימודי עברית מתוגברים ברשויות המקומיות ובצורה מקוונת, הנחה משמעותית במס רכישה ועוד.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, מסר: "אנחנו מקבלים בברכה את העולים הרבים שהחליטו דווקא עכשיו להגיע לישראל. הבחירה של יהודים רבים מרחבי העולם בכלל, ומארה"ב בפרט לעלות לישראל ולהיות חלק מהסיפור. בשנה האחרונה עמלנו רבות על שלל תוכניות קליטה חשובות שיסייעו לעולים להשתלב בישראל. אנחנו נמשיך לפעול להנגיש את העלייה ולגרום ליהודים רבים להגיע למדינת ישראל".

הרב יהושע פס, מייסד-שותף ומנכ"ל נפש בנפש, מסר: "ה-7 באוקטובר היה והוא עדיין, אירוע מטלטל למדינת ישראל וליהדות התפוצות. במהלך תקופה זו, קיבלנו כמות אדירה של בקשות לפתיחת תיקי עלייה, שכן הכמיהה לעלות לישראל, מתוך תחושת שליחות וסולידריות, התעצמה עשרות מונים מאז. לאור המצב, הרחבנו את היריעה של פעילויותינו על מנת להעניק לעולים את כל הכלים האפשריים שיסייעו להם להפוך לסיפורי הצלחה אשר ישמשו מודל לחיקוי לרבים אחרים אחריהם. כעת, אותם עולים מממשים את חלומם ויחד עם שותפינו, אנו מלווים אותם באופן הדוק לאורך כל תהליך העלייה ותומכים בהם, בייחוד על רקע תקופה מורכבת זו. ברוכים הבאים!".

עולים שמגיעים לישראל צילום: נפש בנפש

יו"ר הסוכנות היהודית, האלוף (במיל') דורון אלמוג, הוסיף: "אלפי משפחות של עולים חדשים עלו ארצה מאז 7 באוקטובר. העולים והעולות הם העתיד והתקווה. ההבטחה לצמיחה ושגשוג. יחד אתם נבנה את מדינת ישראל חזקה ועוצמתית יותר. בכל טיסת עולים חדשים שמגיעים לישראל אנחנו ממשיכים את חזון קיבוץ גלויות. מוסיפים כוחות חדשים למדינת ישראל "הנס האחד אין שני". המשפחות והעולים הצעירים שמגיעים היום לארץ בעיצומה של המלחמה, הם דוגמה חיה לאהבה ללא תנאי למדינת ישראל. אנחנו מקבלים אותם בהתרגשות, חיבוק ואהבה".

יפעת עובדיה לוסקי, יו"ר קק"ל, סיכמה: "קרן קימת לישראל פועלת רבות לטובת חיזוק הקשר בין מדינת ישראל עם יהדות התפוצות. אנו גאים לקחת חלק בקליטתם של העולים בדגש על אלו המגיעים להתיישב בנגב ובגליל ונסייע להם ככל שניתן. בהזדמנות זאת אברך את שותפינו בארגון 'נפש בנפש', בסוכנות היהודית, במשרד העלייה והקליטה וב-JNF ארה"ב על השותפות בפעילות החשובה שתחזק את כל התחומים במדינת ישראל. אני מברכת את העולים ארצה לשהות חיובית ומוצלחת והתאקלמות טובה".

ארגון "נפש בנפש" הוקם בשנת 2002 על ידי הרב יהושע פס ואיש העסקים טוני גלברט, במטרה לקדם את העלייה לארץ ישראל, מצפון אמריקה, בשיתוף משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קק"ל ו-JNF ארה"ב.

מאז היווסדו, לפני יותר מ-20 שנה, סייע הארגון בהעלאת יותר מ-80,000 עולים לישראל, התורמים לרווחת המשק הן מבחינה כלכלית והן מבחינה תרבותית ודמוגרפית. הארגון פועל להסרת מכשולים מקצועיים, לוגיסטיים וכלכליים הן בתהליך עליית העולים והן במהלך שהותם בארץ ובמקביל פועל לייצוג האינטרסים של האוכלוסייה הייחודית אל מול הרשויות תוך ייעול חסמים בירוקרטיים באמצעות שינוי מדיניות וייזום תהליכי חקיקה.